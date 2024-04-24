Erdoğan-Özel görüşmesinin gündeminde ne olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gelecek hafta bir araya geleceğinin netleşmesinin ardından gözler görüşmenin gündemine çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki ilk temas 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) verilen resepsiyonda gerçekleşti. Erdoğan ve Özel arasındaki "çay sohbeti"ne AKP, CHP ve MHP kurmayları, diğer siyasi partilerin liderleri ile çok sayıda milletvekili de katıldı.

Özel çıkışta, "Bugün bayramlaşmak üzere kendisi 'İçeride bir çay içelim' dedi. Çayımızı içtik, bayramlaştık, haftaya görüşeceğiz" açıklamasını yaptı.

Erdoğan da bir soru üzerine "Önümüzdeki hafta Sayın Özgür Özel ile inşallah bir araya geleceğiz" dedi.

Ancak Erdoğan ve Özel'in gelecek hafta hangi gün ve nerede bir araya geleceği henüz kesinlik kazanmadı.

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre Özgür Özel'in görüşme için tercih ettiği yer Çankaya Köşkü. Ancak Erdoğan'ın Özel'e Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde randevu vermesi bekleniyor.

Özgür Özel hangi gündemle gidecek?

Erdoğan ile yapacağı görüşmenin "nezaket ziyareti olmayacağını," bunun

"çalışma ziyareti" olacağını vurgulayan Özgür Özel'in görüşmedeki en önemli konusu yerel seçimlerden sonra gündeme gelen "belediye borçları" olacak.

CHP'nin devam eden çalışmalardaki ilk tespitlerine göre, CHP'nin devraldığı belediyelerin 100 milyar TL'yi aşan borçları bulunuyor. Özgür Özel'in bu konuda Erdoğan'a "Belediyelerin hükümet tarafından kıskaca alınması CHP'ye değil, millete zararı olur. Ayrıca 2019'dan 2024'e kadar belediye meclislerinde bu yapıldı, millet yeni yanlışları görürse yine cezayı keser" mesajı vermesi bekleniyor. Hem bu borçların yapılandırılmasında iktidarın onay mekanizmalarının hızlı işlemesi gerektiği hem de belediye gelirlerinin azaltılmasına yönelik iktidarın atacağı olası adımların vereceği zararlar Özel tarafından Erdoğan'a aktarılacak.

Belediye gündemi dışında Özgür Özel'in çantasında; başta TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay olmak üzere Gezi davası tutuklularının durumu, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki Can Atalay davasında yaşanan yetki krizi, 28 Şubat davasından tutuklu bulunan Çetin Doğan'ın durumu, "hasta tutuklular" gibi başlıklar da olacak. Bu konularda Özel'in Erdoğan'a bir dosya sunması da bekleniyor.

Ayrıca, Özgür Özel, atanamayan öğretmenler, ücretli öğretmen sorununun çözümü, emekli maaşlarının düşüklüğü, Temmuz ayında zam yapılmayacağı açıklanan asgari ücrete ek zammın yeniden gündeme getirilmesi gibi ekonomi başlıkları da konuşulacak konulardan olacak. Özel'in kamu kurumları olan TRT ve Anadolu Ajansı'na dair rahatsızlıklarını da Erdoğan'a iletmesi bekleniyor.

Bu arada, Erdoğan-Özel görüşmesinin 1 Mayıs Çarşamba gününden önce olması halinde Özgür Özel'in 1 Mayıs'ta Taksim'in işçi sendikalarına ve halka açılarak miting yapılması talebini Erdoğan'a ileteceği öğrenildi.

Erdoğan'ın gündemi anayasa

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından ise Özel ile yapacağı görüşmede ana gündem yeni anayasa çalışmaları olacak. Erdoğan'ın gelecek dört yıl seçim olmadığını ve yeni anayasayı tüm partilerin desteğiyle yapmak istediklerini Özel'e iletmesi bekleniyor. Bu kapsamda ilk adım ise 30 Nisan Salı günü atılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özgür Özel'i ziyaret edecek.

Özel'in Erdoğan'a yeni anayasayı değiştirmek istediklerini ancak bunu "Türkiye'nin önemli sorunlarını unutturan ve gündem değiştirmeye yönelik bir hamle olmaması için dayatma olmadan yapılması" gerektiğini söyleyeceği belirtiliyor. Özgür Özel'in ayrıca, mevcut Anayasaya dahi uyulmadığını Erdoğan'a söylemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'in seçimlerden CHP'nin birinci parti olarak çıktığı yönündeki açıklamalarına, "Türkiye'de iktidar 14-28 Mayıs 2023'te belirlendi. Yetkiyi millet verdi. Yerel sonuçlar üzerinden iktidara bir vesayet kurma girişimi yanlış olur" karşılığı verebileceği ifade ediliyor.

Erdoğan'ın ayrıca ekonomi modeli ile ilgili Özgür Özel'e bilgi vermesi de beklenirken yeni yargı reformu hakkında da konuşması ve Özel'den de görüş alacağı kaydediliyor.

Kamuda kapsamlı bir tasarruf çalışması da bir süredir iktidar tarafından yürütülüyor. Bu konuda da hem makam araçları hem kamu kurumlarının yüksek fiyatlarla bina kiralaması gibi tartışılan konulardaki tasarruf başlıklarında da Erdoğan'ın Özel'e bilgi aktarması bekleniyor.

"Dış politika," "terör operasyonları," "Avrupa ile ilişkiler" başlıklarında da Erdoğan ve Özel'in karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağı ifade ediliyor.

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