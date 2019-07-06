Erdoğan: Çetinkaya'nın tasarrufları ağır bedeller ödetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek ziyareti sonrası uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Murat Çetinkaya'nın Cumhurbaşkanlık kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmasını değerlendirdi.

Habertürk'ün haberine göre Erdoğan, "Merkez Bankası Başkanı'nın tasarrufları neticesinde ağır bedeller ödedik" dedi.

Görevden alma hamlesinin yeni sistemin Cumhurbaşkanına verdiği yetki sonucu gerçekleştiğini vurgulayan Erdoğan, "Merkez Bankası Başkanı daha önce layüseldi, hiçbir şey soramazsınız, istediği gibi adım atar" diye konuştu. Bu durumun "çekilmez" hale geldiğini savunan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan değerlendirmenin ardından Merkez Bankası'nda değişikliğe gitme kararı aldıklarını söyledi.

Erdoğan, Merkez Bankası'na yönelik eleştirilerine şu sözlerle devam etti:

"Para Politikası Kurulu toplandığı zaman 'Acaba buradan bu defa ne çıkacak?' Bir diğer taraftan ayda bir toplanan Para Politikası Kurulu. Beyefendinin zamanında biliyorsunuz, senede 10'a indirildi. Bunlar bize sorularak değil kendi kendine yapılmış şeyler."

"Tamamıyla revize etmezsek sıkıntıyla karşı karşıya kalırız"

Çetinkaya'nın piyasalara güven vermediğini ve piyasalarla iyi iletişimi olmadığını da söyleyen Erdoğan, "Bunların hepsi başka sıkıntıları da meydana getirdi. Bundan dolayı değişime gidilmesinin ülke ekonomisi için hayırlı olacağına inandık" değerlendirmesini yaptı.

Merkez Bankası'nın, ekonominin finans ayağında kilit role sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan "Orayı tamamıyla bir revize edemezsek, orayı sağlam temellere bağlayamazsak orada ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

İki buçuk yıl Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturan Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından başkan yardımcılarından Murat Uysal göreve getirilmişti. Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin resmi bir gerekçe sunulmadı. Ancak, Merkez Bankası'nın politika faiz oranlarını Eylül ayından bu yana yüzde 24 seviyesinde sabit tutması Ankara'nın tepkisini topluyor. Yüksek faiz oranını sıkça eleştiren Erdoğan, bir yılda yüzde 30 değer kaybeden Türk Lirasının ve ekonominin güçlendirilmesi için düşük faiz politikası izlenmesini istiyor.

DW,rtr / ÖA,ET

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