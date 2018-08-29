 Erdoğan′ın ziyaretinde görevli iki Alman polis hakkında soruşturma | TÜRKİYE | DW | 28.09.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Erdoğan'ın ziyaretinde görevli iki Alman polis hakkında soruşturma

Erdoğan'ın Almanya ziyareti sırasında görev alan iki polis memurunun NSU cinayetlerinin faillerinden Uwe Böhnhardt'ın ismini görev takma adı olarak kullandığı ortaya çıktı. Polisler hakkında soruşturma başlatıldı.

default

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin ziyareti için görevlendirilen Saksonya Eyalet Emniyet Teşkilatı'na mensup iki polis memurunun takma isim olarak Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü üyesi Uwe Böhnhardt'ın adını kullandıkları belirlendi.

Dresden Emniyet Müdürlüğü takma ada göreve katılan polis memurlarının isim listesinde rastlandığını açıkladı. Durumun Berlin polisinin dikkatini çektiği ve görevden alınan iki polis memuru hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Saksonya Eyalet Emniyet Teşkilatı Başkanı Petric Kleine Focus Online adlı internet haber sitesinde yayımlanan demecinde ‘Söyleyecek söz bulamadığını, bu sorumsuzca davranışın kabul edilemeyeceğini ve büyük hayal kırıklığı duyduğunu' söyledi.

NSU terör hücresi 2011 yılında ortaya çıkarılmıştı. Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos ve Beate Zschäpe üçlüsü 8 Türk, bir Yunan ve bir Alman polis memurunun öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. Böhnhardt ve Mundlos cinayetlerin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra intihar etmişti. Örgütün hayatta kalan tek sanığı Zschäpe ise yargılandığı davada ömür boyu hapse mahkûm edilmişti.

DW, dpa/AG,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan için güvenlik önlemleri had safhada

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya resmi ziyareti, çok yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşiyor. Berlin’de 4 bin 200 polis görev yaparken, tarifeli seferler dışında şehir semalarında uçuş yasağı uygulanıyor. (27.09.2018)  

Can Dündar Merkel-Erdoğan basın toplantısına katılmıyor

Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Merkel’in yapacağı basın toplantısına akredite olmasının krize yol açması üzerine, toplantıya katılmayacağını açıkladı. (28.09.2018)  

Steinmeier: Türkiye ile ilişkilerde normalleşmeden uzağız

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türk mevkidaşı Erdoğan’ın ziyaretinin ikili ilişkilerde normalleşme anlamına gelmediğini söyledi. Alman meclisindeki Türkiye oturumunda da Erdoğan’ın izlediği siyaset eleştirildi. (27.09.2018)  

Türkiye-AB ilişkilerinde eksen kaydı

Erdoğan Almanya ziyaretiyle AB ile ilişkileri yeniden canlandırmayı umuyor. Uzmanlarsa tam üyeliğin güncel olmadığını, güçlendirilmiş ekonomik işbirliği için hukuk devletinin yeniden tesis edilmesi gerektiğini söylüyor. (27.09.2018)  

Steinmeier Erdoğan'ı askeri törenle karşıladı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı askeri törenle karşıladı. Bellevue Sarayı'nda yapılan tören ile haftalardır tartışılan devlet ziyareti başlamış oldu. (28.09.2018)  

Benzer içerik

Chemnitz Demo gegen Migranten

Chemnitz'teki şiddet olayları: Neler yaşandı? 29.08.2018

Ölümcül bir bıçaklama ile başlayan olaylar aşırı sağcı gruplar ile onlara karşı eylem yapan solcuların arasında çatışmalara dönüştü. Almanya'nın doğusundaki Chemnitz'teki olaylarda ne oldu, durum nasıl kontrolden çıktı?

Berliner Rechtsextremismus-Forscher Hajo Funke

Funke: NSU cinayetleri önlenebilirdi 05.07.2018

Siyaset bilimci Hajo Funke, NSU cinayetlerine göz yumulduğu şüphesine yol açacak bulgular olduğunu, bazı devlet yetkililerinin “terör stratejisine iştirak edip etmediğinin” sorgulanması gerektiğini söyledi.

Deutschland Erdogan Anhänger in Köln

Kulaçatan: Erdoğan zaafları kullanıyor 28.06.2018

Siyaset bilimci Kulaçatan, AKP'nin Alman sistemini özgürlükçü ve eşitlikçi olarak yaşayamayan, ayrımcılığa uğrayan Almanyalı Türkleri, "Siz değerlisiniz, parçamızsınız, ezik değilsiniz" mesajıyla çekebildiğini söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

HDP Milletvekili Methat Sancar

Muhalefet "insan hakları konuşulsun" istiyor

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirmeye mecbur kaldığını düşünen CHP ve HDP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ziyaretinde insan hakları konusunun konuşulmasını istiyor.  

FOTO-GALERİ

default

Büyük gıda skandalları

Geçtiğimiz günlerde Avustralya'da paketlenmiş haldeki çileklerin içlerinden dikiş iğneleri çıkması büyük bir gıda skandalına yol açtı. Bu ilk değildi. Daha önce de farklı ülkelerde yaşanan benzer olayları derledik.  