Erdoğan'ın tarzına destek yüzde 40’ın altına indi

Metropoll Araştırma'nın Türkiye'nin Nabzı Kasım 2021 anketine göre, seçmenin yüzde 54,5'i, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylamıyor.

Metropoll Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Kasım 2021" anketine katılanlara, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" diye soruldu.

Ankete katılanlardan yüzde 39,3'ü "Evet, onaylıyorum" cevabını verirken, yüzde 54,5'i ise soruyu "Hayır, onaylamıyorum" şeklinde yanıtladı. Yüzde 6,2'lik kesim ise herhangi bir fikri ya da cevabı olmadığını ifade etti.

Bu arada söz konusu anketin, döviz kurlarında yaşanan artış öncesi yapıldığı belirtildi.

Metropoll araştırma şirketinın yayınladığı veriler, Türkiye genelinde 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 13-17 Kasım tarihleri arasında toplam bin 514 kişi ile yapılan ankete dayanıyor.

DW / SSB,ET

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