Erdoğan'ın "müjde"si 135 milyar metreküp doğal gaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce duyurduğu "müjde"yi açıkladı. Zonguldak'ta Filyos Limanı'nın açılış törenine katılan ve burada bir konuşma yapan Erdoğan, Karadeniz'de çalışmalarını sürdüren Fatih sondaj gemisinin, Sakarya Gaz sahasında yer alan Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yaptığını açıkladı.

Fatih sondaj gemisinin geçen yıl da 405 milyar metreküplük doğal gaz keşifleri yaptığını belirten Cumhurbaşkanı, son keşifle birlikte toplam miktarın 540 milyar metreküpe ulaştığını ve bu gazın 2023'te kullanıma sunulması için çalışmaların "canla, başla, gece gündüz" devam ettiğini ifade etti.

Söz konusu doğal gazın çıkarılma planlarına da değinen Erdoğan, "Üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci aşama deniz tabanında kurulacak doğalgaz üretim sistemleri. İkinci aşama karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır. Doğalgaz kullanıma hazır hale geldiğinde zaten ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır. İlk etapta 10 kuyunun sondajını ve tamamlama işlemini bitirecek, ardından yeni sahalara açılacağız" dedi.

Fatih sondaj gemisi

Filyos Limanı

Türkiye'nin bu yıl 2 bin megavatı güneş, 2 bin megavatı da rüzgar olmak üzere "Toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağını" dile getiren Erdoğan, açılışına katıldığı Zonguldak Filyos Limanı ile ilgili olarak da "Şimdi de tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız, heyecanlıyım. Zira bu eser 10 yıllık değil, 20 yıllık değil, bu eserin mazisi 150 yıl. Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği tesisleri gezdik, sunumları dinledik. Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti. Burası aynı anda 13 gemiyi tanker hariç alabilecek durumda ve 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda" ifadelerini kullandı.

Filyos Limanı projesinin, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma projesinin önemli bir ayağı olduğunu belirten Erdoğan, büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı'nın "nihayet hayata geçtiğini" ve burasının "aynı anda 13 gemiyi tanker hariç alabilecek durumda olduğunu" ve "13 geminin aynı anda buraya yanaşabileceğini" vurguladı.

Türkiye'nin doğal gaz tüketimi

Enerji Atlası'nın verilerine göre Türkiye'nin 2020 yılı doğal gaz tüketimi önceki yıla göre yüzde 6,6 artarak 48,3 milyar metreküp olarak gerçekleşti. Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yayınladığı 2020 Yılı Aralık Ayı Doğalgaz Piyasası Raporu'na göre de Türkiye'nin doğal gaz ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 6,45 artarak 48 milyar 125 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

DHA,DW / ET,HS

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