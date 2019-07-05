 Erdoğan′ın korumaları ile Saraybosna polisi arasında gerginlik | AVRUPA | DW | 08.07.2019

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AVRUPA

Erdoğan'ın korumaları ile Saraybosna polisi arasında gerginlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları ve Saraybosna'daki sınır polisi arasında itiş kakış yaşandığı belirtildi. Olayla ilgili konuşan sınır polisi şefi, "Gözaltına alınmayı hak ediyorlardı" dedi.

Türkei | Präsident Erdogan in Bosnien (picture-alliance/AA/Turkish Presidency)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları ve Bosna Hersek'teki sınır polisi arasında gerginlik yaşandığı belirtildi.

Dnevni Avaz adlı yerel haber portalı, Erdoğan'ın Saraybosna'ya varmasının ardından havalimanında polis ve korumalar arasında önce laf dalaşı yaşandığını bildirdi. Ardından polis ve korumalar arasında itiş kakış çıktığı belirtildi. Haberde gerginlik üzerine Erdoğan'ın korumalarının uçağa dönerek, silahları ile geri döndüğü bilgisi yer aldı. Haberde silahların kılıfında olduğu da belirtildi.

Dnevni Avaz'ın haberinde Erdoğan'ın uçaktan çıkmasıyla tansiyonun düştüğü belirtildi. Yaşanan olaya Bosna Hersek'in üçlü başkanlık konseyinin üyelerinin tanıklık ettiği de vurgulandı.

Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti iki gün sürecek

Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti iki gün sürecek

"Gözaltına alınmayı hak ediyorlardı"

Saraybosna sınır polisi şefi Zoran Galic olaya ilişkin Dnevzi Avaz'a yaptığı açıklamada "Çok saldırgandılar ve kendi ülkelerindeymiş gibi davrandılar. Bizim yasalarımıza saygı göstermediler ve gözaltına alınmayı hak ediyorlardı" dedi. Saraybosna sınır polisi sözcüsü Yasminka Muyiç olayın korumaların silahlarını teslim etmeyi reddetmeleri üzerine çıktığını belirtti.

İki gün boyunca Bosna Hersek'te temaslarda bulunacak olan Erdoğan, bölgeye son ziyaretini yaklaşık bir yıl önce gerçekleştirmişti.

Erdoğan'ın Türk Büyükelçiliği'ni ziyareti öncesi rezidans önünde protesto gösterileri düzenlenmişti

Erdoğan'ın Türk Büyükelçiliği'ni ziyareti öncesi rezidans önünde protesto gösterileri düzenlenmişti

ABD'de de koruma krizi yaşanmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017 yılında Washington'a yaptığı ziyaret sırasında kendisini karşılamaya gelenler ile protestocular arasında çıkan kavgaya, korumaları da dahil olmuştu.

ABD hükümetinin tepkisine yol açan kavganın ardından Temsilciler Meclisi, Türkiye'yi kınayan bir tasarı kabul etmişti. 11 kişinin yaralandığı olay, ABD'de yargıya taşınmıştı. Olayın ardından açılan davada ikisi tutuklu 19 kişi yargılanıyor.

dpa/ÖA,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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