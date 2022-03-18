Erdal Sağlam, 1980 darbesi sonrası devam eden idari kısıtlar nedeniyle üniversite öğretim üyeliğine kabul edilmediği için gazeteci olan, haberciliği tutku edinmiş bir gazeteci. 1984 yılında ekonomi gazetesi Dünya’da başlayan gazetecilik hayatı, ağırlıklı olarak Hürriyet Gazetesinde muhabir ve yazar olarak geçti. 2019 yılında “gazetecilik yapma iklimi ortadan kalktığı” gerekçesiyle Hürriyet’ten ayrıldı. 1994 ve 2000-2001 ekonomik krizlerinde, yazılarının yanısıra piyasaların haber ve analizlerini yakından izlediği TV programlarına imza attı. Ankara bürokrasisini, karar alış süreçlerini, ekonomik kararlardaki politik etkileri ve özel sektörün kararlardaki rolünü açığı çıkaran çok sayıda habere imza attı. Siyasete atılmış teknisyenlerin, buna inanmış bazı ekonomi bürokratlarıyla birlikte, bazen IMF’nin program desteğini de alarak çağdaş, kurallı piyasa ekonomisini kurma çabalarını izledi, yazdı. Son yıllarda hızı artan ekonomik reformlardaki geri gidiş sürecini, siyasetin neden geriye gidişi seçtiğini gözlemliyor, bu konularda yorum ve analizler yapıyor. Makro ekonomi, finans ve enerji gibi özel ilgi alanlarının da etkisiyle, siyasi gelişmelerin yanı sıra diplomatik gelişmelerin de ekonomiye etkisini yakından izleyip, analiz ediyor.