Eray Görgülü

Bursa’da doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden 2003 yılında mezun oldu. Yerel gazeteciliğin yanı sıra siyaset alanında uzmanlığı bulunuyor.

Gazeteciliğe, 2002 yılının Aralık ayında Hürriyet Gazetesi Ankara Bürosu’nun “gece şefi” olarak başladı. 2005 yılının sonundan itibaren görevine Hürriyet Gazetesi Ankara Eki’nin editörü, sonra da yazı işleri müdürü olarak devam etti.

Çevre konusunda yaptığı haberler dolayısıyla 2015 yılında Çevre Mühendisleri Odası’nın “Teşvik ve Yerel Basın Ödülü”nün sahibi oldu. 2017 yılından itibaren görevine yine Hürriyet Gazetesi Ankara Büro’da Ulaştırma ve Savunma Muhabiri olarak devam etti.

2020 yılının Temmuz ayında Hürriyet Gazetesi’nden istifa ederek, gazeteciliğe bir süre ara verdi. Yaklaşık bir yıllık milletvekili danışmanlığının ardından gazeteciliğe T24’le döndü. T24 Ankara Büro’da Meclis muhabiri olarak bir süre görev yaptıktan sonra 2022 yılının başında DW Türkçe’de göreve başladı. Halen DW Türkçe’de çalışmaktadır.

Evli ve bir çocuk babasıdır. Ankara’da yaşamaktadır.