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Fotoğraf: ANKA
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Enflasyon yüzde 70'e dayandı

1 saat önce

TÜİK, Nisan 2022 Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre enflasyon son bir ayda yüzde 7,25 artışla, yüzde 69,97 olarak belirlendi.

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; TÜFE'de 2022 Nisan ayında önceki aya göre yüzde 7,25, önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,23 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,73 ile eğitim ve yüzde 35,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 Nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,31 ile sağlık ve yüzde 2,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık 2022 Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,43 ile konut, yüzde 6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Nisan 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 Nisan ayında önceki aya göre yüzde 5,58, önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,88, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,20 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 30,87 artış gerçekleşti.

DHA/TY

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