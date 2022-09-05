Enflasyon - TÜİK: Yüzde 80,1 ENAG: Yüzde 181,37

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon Ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,46 arttı, yıllık bazda yüzde 80,21'e yükseldi.

Ağustos'ta bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 7,01 ile sağlık oldu. Yıllık artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 116,87 ile ulaştırma. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 27,05 ile haberleşme olarak açıklandı.

ENAG'ın enflasyon rakamları

Akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Ağustos ayı yıllık enflasyon oranınını yüzde 181,37 olarak duyurdu.

ENAG Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,86 arttığını, 2022'nin başından bu yana yüzde 91,62 olduğunu belirtti.

TÜİK, Temmuz ayında yıllık enflasyonunyüzde 79,60; aylık bazda ise yüzde 2,37 olarak duyurmuştu.

DW / HT,ET