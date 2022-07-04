  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
NATO-Türkiye
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Türkiye'de bir süpermarkette alışveriş arabası
Fotoğraf: Emre Eser/DW
EkonomiTürkiye

Enflasyon / TÜİK: yüzde 78,62 - ENAG: yüzde 175,55

1 saat önce

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’na göre (TÜİK) geçen ay yıllık enflasyon yüzde 78,62 oldu. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre ise yüzde 175,55 ile çok daha yüksekti.

https://www.dw.com/tr/enflasyon-t%C3%BCi%CC%87ke-g%C3%B6re-y%C3%BCzde-7862-enaga-g%C3%B6re-y%C3%BCzde-17555/a-62349096

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatitik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Haziran ayında enflasyon yüzde 4,95 oldu. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 78,62'e çıktı. Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş artışlarını belirleyecek altı aylık enflasyon ise yüzde 42,35 hesap edildi.

TÜİK verilerine göre ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,97 ile sağlık ve yüzde 2,02 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 10,59 ile ulaştırma, yüzde 8,34 ile konut, yüzde 5,42 ile lokanta ve oteller oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda oldu. Bir önceki yılın aynı ayına oranla artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile eğitim ve yüzde 39,34 ile sağlık oldu. Buna karşı bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu.

İstanbul'da bir manavda alışveriş yapan kadınlar
Fotoğraf: Sha Dati/Xinhua/imago images

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,20, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 32,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,42 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,59 artış gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamıyla birlikte memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş artışları belli oldu. Rakamlar şöyle:

- SSK ve Bağ-Kur emekli: Yüzde 42,35

- Memur ve memur emeklisi: Yüzde 41,85

ENAG’a göre enflasyon yüzde 175,55

Bağımsız kuruluş Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre ise enflasyondaki artık TÜİK rakamlarına göre çok daha yüksek oldu. ENAG verilerine göre geçen ay aylık bazda enflasyon yüzde 8,31 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 175,55 olarak görüldü. ENAG, Haziran ayında en fazla fiyat artışının yüzde 16,51 ile konut sektöründe yaşandığını bildiriyor.

 

ANKA / ETO,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

İstanbul'da bir inşaatta çalışan işçiler - (04.08.2021)

Yeni asgari ücret 5 bin 500 TL

Yeni asgari ücret 5 bin 500 TL

Asgari ücrette beklenen ara zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.
Ekonomi
1 Temmuz 2022

Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu

Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de yıllık bazda enflasyon yüzde 36,08'e yükselerek son 19 yılın rekorunu kırdı. Muhalefet partilerinin liderleri enflasyondaki artıştan hükümeti sorumlu tuttu.
Ekonomi
3 Ocak 2022
Türkei Symbolbild Inflation

Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit bıraktı

Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit bıraktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini tahminler doğrultusunda yüzde 14'te sabit tuttu. Merkez Bankası enflasyondaki yükselişte enerji maliyeti artışlarının etkili olmaya devam ettiğini belirtti.
Ekonomi
23 Haziran 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye'de bir süpermarkette alışveriş arabası

Enflasyon / TÜİK: yüzde 78,62 - ENAG: yüzde 175,55

Ekonomi
1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei | Anstieg der Mitpreise

Ev arkadaşı ararken kendi evinizden olabilirsiniz

Ev arkadaşı ararken kendi evinizden olabilirsiniz

Toplum
20 saat önce

Ortadoğu kendi "NATO"sunu mu kuracak?

Ortadoğu kendi "NATO"sunu mu kuracak?

Politika
3 Temmuz 2022

Ukrayna için Marshall Planı mı geliyor?

Ukrayna için Marshall Planı mı geliyor?

Politika
2 Temmuz 2022
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Meclis ek göstergeyi kabul etti, tatile girdi

Meclis ek göstergeyi kabul etti, tatile girdi

Politika
2 Temmuz 2022
Irina Gaisina

İstanbul'un Rus sürgünleri: "Evimde hissediyorum"

İstanbul'un Rus sürgünleri: "Evimde hissediyorum"

Göç
2 Temmuz 2022
Türkei Fotoreportage Institutionen

Yargıtay, Ostim’deki iki patlamaya tek ceza istedi

Yargıtay, Ostim’deki iki patlamaya tek ceza istedi

Hukuk ve Adalet
1 Temmuz 2022
Ana sayfaya dön