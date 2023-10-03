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Enflasyon: TÜİK'e göre yüzde 61, ENAG'a göre yüzde 130

3 Ekim 2023

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 61,53 oldu. Ancak ENAG'ın hesaplamalarına göre enflasyon yüzde 130,13.

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Antalya'nın Side ilçesinde pazar yeri
Fotoğraf: Westend61/IMAGO

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyatlarında yıllık enflayon yüzde 61,53, aylık enflasyon ise yüzde 4,75 oldu.

Sanayi sektöründeki üreticilerin ülke içine yaptığı satışların göstergesi olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yine aylık bazda yüzde 3,4 olarak açıklandı. Yİ-ÜFE'nin yıllık artışı ise TÜİK'in hesaplamalarına göre yüzde 47,44 olarak kayıtlara geçti.

Ana harcama grupları itibarıyla Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,59 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 30,27 ile eğitim olarak belirlendi.

ENAG'a göre enflasyon yüzde 130

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) enflasyon verileri ise, bir kez daha TÜİK'in açıkladığı rakamlardan çok farklı çıktı. ENAG, Eylül'de aylık enflasyon oranının yüzde 6,24 olurken, yıllık enflasyonun ise yüzde 130,13 olduğunu duyurdu.

ENAG'ın güncel enflasyon bültenine göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında aylık fiyat artışında yüzde 11,05 eğlence ve kültür sektörü başı çekti. Onu yüzde 9,18 ile ev eşyası takip etti.

Madde bazında ise Eylül ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 22,24 ile badana ve boya sektöründe görüldü. Salça fiyatlarındaki artış ise yüzde 17,29 ile ikinci sırada yer aldı.

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