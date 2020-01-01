 Enflasyon Aralık ayında arttı | EKONOMİ | DW | 03.01.2020

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EKONOMİ

Enflasyon Aralık ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre enflasyon Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 0,74, yıllık bazda ise yüzde 11,84 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2019 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 11,84 artış oldu.

En yüksek artış alkollü içecekler ve tütünde

Yılın en düşük artışı haberleşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 4,53 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 7,03 ile eğlence ve kültür ve yüzde 9,78 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 43,12 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 14,46 ile eğitim, yüzde 13,63 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla Aralık 2019'da aylık bazda azalış gösteren diğer bir grup yüzde 0,11 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 2,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 0,57 ile ulaştırma, yüzde 0,42 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Aralık 2019'da, endekste kapsanan 418 maddeden, 131 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 34 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 253 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 0,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,76 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,36 artış gerçekleşti.

DW / HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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