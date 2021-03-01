 Enflasyon Şubat ayında yıllık yüzde 15,61 arttı | EKONOMİ | DW | 03.03.2021

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EKONOMİ

Enflasyon Şubat ayında yıllık yüzde 15,61 arttı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayında yıllık yüzde 15,61 artış gösterdi. Endekste aylık artış yüzde 0,91 olurken, en yüksek artış gösteren ürün yüzde 26,96 ile dolmalık biber oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2021 yılı Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 23,74 ile ev eşyası, yüzde 22,47 ile ulaştırma ve yüzde 20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 18,40 artış gösterdi.

Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,13 ile eğitim, yüzde 6,31 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7,15 ile haberleşme oldu.

Aylık en yüksek artış sağlık ve gıdada

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 3 ile sağlık, yüzde 2,57 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,32 ile lokanta ve oteller oldu. Buna karşılık düşüş gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,98 ile eğlence ve kültür ve yüzde 0,93 ile giyim ve ayakkabı oldu,

Aylık olarak en fazla artış gösteren ürün yüzde 26,96 ile dolmalık biber olurken, yüzde 19,92 ile kabak ikinci sırada ve yüzde 19,47 ile salatalık üçüncü sırada yer aldı.

Şubat 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 117 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 263 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

DW/SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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