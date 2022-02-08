 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı′nda elektrik zirvesi | Türkiye | DW | 10.02.2022

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Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda elektrik zirvesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Fatih Dönmez, yarın (11 Şubat) elektrik dağıtım şirketi sahipleri ile bir araya gelecek. Toplantıda, elektrik faturalarının düşürülmesine yönelik formüller üzerinde durulacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Fatih Dönmez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın elektrik faturalarında yeni düzenlemeye gidileceğini açıklamasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti. Enerji sektörü temsilcilerinden edinilen bilgiye göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin patronlarını yarın (11 Şubat Cuma) bakanlıkta düzenlenecek toplantıya çağırdı. Toplantı, Bakan Dönmez başkanlığında saat 14.00’te bakanlıkta gerçekleştirilecek.

Kamu kurumları ile şirket sahipleri yer alacak

Toplantıda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) yönetimleri de yer alacak. Toplantıda elektrik dağıtım şirketlerinin mali durumları, borç ve gelir gider tabloları masaya yatırılırken, elektrik faturalarının düşürülmesi formülleri üzerinde durulacak. Öte yandan elektrik dağıtım şirketleri de EÜAŞ üzerinden uygun fiyatlı elektrik arzı sağlanması durumunda vatandaşa daha uygun tarife ile elektrik sunulabileceğini dile getirecek. Aynı zamanda şirketler, kur artışından kaynaklı artışa da dikkat çekerek, kur garantili elektrik arzı da talep edecek.

Kılıçdaroğlu, “Ödemeyeceğim” demişti

Elektrik faturalarında son aylarda yüzde 130'laravaran artışlar yaşanırken vatandaşlar da yüksek faturalara tepkilerini dile getiriyordu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluda dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" demişti.

Eray Görgülü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe

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