 Endonezya′da kurbanları arama çalışmaları sürüyor | DÜNYA | DW | 30.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Endonezya'da kurbanları arama çalışmaları sürüyor

Havalandıktan kısa süre sonra düşen Endonezya yolcu uçağını arama çalışmaları sürüyor. 189 kişi ve uçağın enkazı robot dalgıçlarla aranıyor.

Indonesien Flugzeugabsturz Lion Air (Reuters)

189 yolcu ve mürettebatıyla Endonezya açıklarında denize düşen Lion Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının enkaz arama çalışmaları devam ediyor. Uçağın tahmini düşüş mahallinde robot dalgıçlarla arama yapıldığı bildirildi. Endonezya haber ajansı Antara yeri tespit edilen uçak parçalarıyla, cesetlerin denizden çıkarıldığı bilgisini verdi.

Endonezya ulusal kurtarma kurumundan yapılan açıklamada şimdiye kadar ceset parçalarının da bulunduğu 10 çuval çıkarıldığı ancak uçağın düşüş yerinin henüz tam olarak belirlenemediği belirtildi.

Uçağın düştüğünün kesinleşmesinden hemen sonra resmi makamlarca kazada kurtulan olabileceğine ihtimal verilmediği duyurulmuştu. Havayolu şirketi uçak kazasına teknik arızanın yol açmış olabileceğini açıkladı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo havayolu şirketinin kazadan sorumlu olduğu iddialarıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Devlet Başkanı önce uçağın enkazıyla kazazedelere ulaşmaya çalıştıklarını ve Lion Air şirketiyle ilgili olası önlemler hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Widodo uçağın düşüş nedeniyle ilgili spekülasyonlara da katılmayacağını ve konunun uçağın kara kutusu bulunup kayıtlar değerlendirildikten sonra ele alınabileceğini söyledi.

Endonezya Devlet Başkanı Widodo kurban yakınlarıyla bir araya geldi

Endonezya Devlet Başkanı Widodo kurban yakınlarıyla bir araya geldi

Uçak filoya yeni katılmıştı

Cakarta - Pangkal Pinang seferini yapmak üzere başkent havalimanından kalkan Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının tecrübeli Hintli pilotu kısa süre sonra yerel saatle 06.20'de kule ile irtibat kurarak arıza nedeniyle Cakarta'ya dönmek zorunda olduklarını bildirmişti.

Hava ulaştırma dairesinden yapılan açıklamada kalkıştan 13 dakika sonra uçak ile irtibatın kesildiği ve kalkış sırasında hava şartlarının uçuşa elverişli olduğu açıklandı.

Endonezya arama ve kurtarma kurumunun başkanı Muhammad Syaugi deniz yüzeyinde yapılan aramalarda canlıya rastlanmadığını ve uçak enkazının denizin 35 metre derinliğinde olduğunu söyledi. Uçak filoya Ağustos ayı ortalarında katılmış ve şimdiye kadar sadece 800 saat uçmuştu. Lion Air, bütün Asya ülkelerindeki gibi Endonezya'da da hızla gelişen düşük maliyetli havayolu şirketlerinin en büyüğü sayılıyor.

DW, dpa/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Endonezya'da yolcu uçağı düştü

Endonezya’da denize düşen yolcu uçağında bulunan 189 kişiden kurtulan olmadığı tahmin ediliyor. Lion Air yetkilileri, uçakta teknik bir arıza olduğunu ancak uçuş öncesinde sorunun giderildiğini belirtti. (29.10.2018)  

Endonezya depreminde ölü sayısı 2 bin 100’ü geçti

Endonezya’da eylül ayı sonunda meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 100’ü geçti. 1300’den fazla kişiden haber alınamıyor. (21.10.2018)  

Benzer içerik

Indonesien Flugzeugabsturz Lion Air

Endonezya'da yolcu uçağı düştü 29.10.2018

Endonezya’da denize düşen yolcu uçağında bulunan 189 kişiden kurtulan olmadığı tahmin ediliyor. Lion Air yetkilileri, uçakta teknik bir arıza olduğunu ancak uçuş öncesinde sorunun giderildiğini belirtti.

Indonesien nach dem Tsunami in Palu

Endonezya'da can kaybı 800'ü aştı 30.09.2018

Endonezya'da Cuma günkü deprem ve ardından yaşanan tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 800'ü aştı. Hâlen ulaşılamayan birçok afet bölgesi olması, can kaybının yükseleceğine dair endişeleri artırdı.

Erdbeben und Tsunami in Indonesien

Endonezya'da ölü sayısı artıyor 01.10.2018

Endonezya’da meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybdenlerin sayısı 844’e yükseldi. Ülke uluslararası yardım talebinde bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

USA Kriminalität l Trauer nach der Schießerei an Synagoge in Pittsburgh (picture-alliance/AP/M. Rourke)

Sinagog saldırganı hâkim karşısında

Pittsburgh'da sinagogda saldırı düzenleyerek 11 kişiyi öldüren Robert Bowers mahkemeye çıkarıldı. ABD Başkanı Trump‘ın kurban yakınlarıyla yas tutmak için kente gidecek olması farklı tepkilere yol açtı. 

FOTO-GALERİ

Angela Merkel (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

Merkel'in yerine kim geçecek?

Merkel CDU liderliğini bırakıyor. Başbakan adayı da olmayacak. Yerine geçmek isteyense çok sayıda isim bulunuyor. 