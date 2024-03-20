En mutlu insanlar Finlandiya'da

Finlandiya üst üste yedinci kez dünyanın en mutlu ülkesi olarak tescil edildi. İskandinav ülkeleri sıralamada başı çekerken, Türkiye listenin sonlarında olan yerini korudu.

Çarşamba günü yayınlanan Dünya Mutluluk Raporu'na göre Finlandiya üst üste yedinci kez dünyanın en mutlu nüfusunun yaşadığı ülke oldu.

Raporda yayınlanan mutlu ülkeler listesinin üst sıralarında daha önceki yıllarda olduğu gibi yine büyük ölçüde kuzey ülkeleri yer aldı.

Finlandiya'yı Danimarka, İzlanda, İsveç ve İsrail takip etti. Türkiye ise 143 ülkenin yer aldığı listenin sonlarındaki yerini korudu, ancak puanını birkaç basamak yükselterek, 98'inci sırada yer aldı. Türkiye geçen yıl 106'ncı sırada bulunuyordu. 0 ile 10 arasındaki ortalama mutluluk ölçeğine göre yapılan değerlendirmede Türkiye'nin puanı 4 bin 975 olarak belirlendi.

Türkiye 30 yaş altındaki gençler listesinde 101, 60 yaş üst grupların yer aldığı listede ise 92'nci sırada tespit edildi.

Böylece Türkiye Kongo, Irak, Nepal ve Laos gibi ülkelerin gerisinde kaldı.

Almanya ise önemli bir düşüş yaşayarak 16. sıradan 24. sıraya geriledi. Sıralamada 143 ülke yer alıyor.

Raporda araştırmacılar 2021 ile 2023 yılları arasındaki dönemi analiz ederek, ülkelerde yaşayan insanların yaşamlarına ilişkin öznel verileri değerlendirdi.

Buna göre küresel mutluluk eşitsizliği son 12 yılda tüm bölgelerde ve yaş gruplarında yüzde yirmiden fazla arttı.

Dünya Mutluluk Raporu'na göre en mutsuz ülke ise Afganistan olarak saptandı.

En mutlu insanların yaşadığı ülke olan Finlandiya (7,7) ile en mutsuz insanların yaşadığı ülke olan Afganistan (1,7) arasında yaklaşık 6 puanlık bir fark olduğu saptandı.

Finlandiya nüfusu oldukça düşük bir ülke. Fotoğraf: Westend61/ imago images

Kuzey çok mutlu

Alman Basın Ajansı'na (DPA) konuşan Danimarka merkezli Mutluluk Araştırmaları Enstitüsü'nden kıdemli analist Catarina Lachmund, "Tüm İskandinav ya da Nordik ülkelerinin ortak noktası, çok az nüfuslara sahip olmaları ve çok gerçekçi olmaları" dedi.

Danimarka da defalarca sıralamada üst sıralarda yer almıştı. En son 2016'da listenin en tepesinde olan ülke Danimarka'ydı.

Peki Finlileri tüm uluslardan daha mutlu yapan etkiler neler?

Mutluluk araştırmacıları raporda bu konuda ayrıntıya girmemekle birlikte sosyal destek, gelir düzeyi, özgürlük ve yolsuzlukların, kayırmaların olmaması gibi insanları genel olarak daha mutlu eden bir dizi temel faktör belirlediler.

Dünya Mutluluk Raporu'nun yazarlarından Jan-Emmanuel De Neve, "Yani mutluluk ille de zıp zıp zıplamak ya da o anki duyulan sevinci ortaya çıkarmak anlamında değildir. Bu daha çok bir memnuniyet hissidir. Bence bu önemli bir nokta" diye konuştu.

Uzmana göre, İskandinav ülkelerinde yaşayanlar kendi yaşamlarını bu noktalarda çok yüksek değerlendiriyor ve hayatlarından genel genel olarak memnunlar.

"Onları asıl karakterize eden etken sosyal destek ve güvendir" diye konuşan De Neve, "Güvenebileceğiniz arkadaşlarınız, ihtiyaç duyduğunuzda güvenebileceğiniz devlet söz konusu olduğunda, insanlar birbirlerine de güveniyorlar" dedi.

Destekleyici kurumlara güven

Catarina Lachmund'a göre de Kuzeyli insanların devlet ve kurumlarına duydukları güven büyük ölçüde onların mutlu olmalarını sağlıyor.

Bu durumun özellikle sakin tavırlı olmalarına sebebiyet verdiğini ifade eden uzman, "Ben buna bekle ve gör yaklaşımı diyorum. 'Sakince bir göz atalım, önce bir kahve içelim ve tarçınlı çörek yiyelim. Sonra da halkın çoğunluğu tarafından desteklenen bir karar veririz' yaklaşımı" diyor

Finlandiyalı psikolog Frank Martela'ya göre de hükümetin etkin bir şekilde işlemesi insanların mutlu olmasında etkili bir neden. Ancak öncelikle devletin vatandaşların yanında olmasının çok daha önemli bir etken olduğuna işaret etti.

Martela, Finlandiya'da aşırı mutlu insanların değil, çok az sayıda aşırı mutsuz insanların olmasının daha belirgin bir özellik olduğunu söyledi.

Uzmana göre insanlar böylece kendilerini başkalarıyla daha az kıyaslıyor ve bu da onların mutluluğuna katkıda bulunuyor

Uzman zaten mutlu olan insanları daha da mutlu etmek yerine mutsuz insanları daha da mutlu etmenin önemine vurgu yapıyor.

dpa,AFP,DW/TY,BÖ

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