En düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya yükseltilecek

AKP Grup Başkanı Güler, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya, yurt dışı çıkış harcının da 500 liraya yükseltileceğini açıkladı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ayrıntıları hakkında bilgi verdi.

Güler, "Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme, 12 bin 500 liraya yükseltilmektedir" dedi.

Türkiye'de 16 milyon 180 bin civarında emekli bulunduğuna işaret eden Güler, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılması halinde, Temmuz ile Aralık ayları arasındaki dönemde bu zamdan 3 milyon 703 bin 780 kişinin etkileneceğini belirtti. AKP Grup Başkanı, en düşük emekli aylığına yapılan zammın altı aylık süreçte bütçeye maliyetinin ise 33 milyar 200 milyon lira olduğunu aktardı.

Bu ay başında emekli aylıkları ve memur maaşlarına eklenecek altı aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 olmuştu. Ancak yüzde 24,73'lük enflasyon farkını işçi ve Bağ-Kur emeklilerinden sadece kök aylığı 10 bin liranın üstünde olanlar alabiliyor, bu nedenle de en düşük emekli maaşına zam talep ediliyordu.

Yurt dışı çıkış harcı 500 lira oldu

AKP Grup Başkanı Güler, yurt dışı çıkış harcının da 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Kanun teklifinde de yurt dışı çıkış harcı miktarının her yıl yeniden değerlendirileceği belirtildi. Yurt dışı harcı 150 liraydı.

Güler, bu kanun teklifi ile vergi adaletinin güçlendirilmesini, vergilerin payının artırılmasını, vergilemede güvenliğin sağlanmasını, kayıt dışılıkla mücadele etmeyi, bazı istisnaların kaldırılmasını, cezaların etkinliğinin ve caydırıcılığın artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

53 maddelik Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de bugün TBMM Başkanlığına sunuldu.

DW/JD, BK

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