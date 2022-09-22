Emre Olur savcısının Sedat Peker geçmişi

Organize suç örgütü olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in basın danışmanı olduğu belirtilen Emre Olur'un tutuklanmasının ardından çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Olur'u "silahlı suç örgütü üyeliği" kapsamında tutuklatan savcı Alim Yaşar'ın üç yıl önce Sedat Peker'e verilen takipsizlik kararının altında imzası olduğu anlaşıldı. 2019'da konuşma yaptığı kitleye "silahlanın" çağrısı yapan Sedat Peker'e takipsizlik kararı veren Savcı Yaşar, silahlanma çağrısının ruhsatlı silahlı vurgusunda yapıldığı, bunun tüm vatandaşlar için yasal bir hak olduğunu öne sürmüş.

Türkiye'de yargının Sedat Peker'e bakışının üç yılda nasıl değiştiğinin somut bir örneği Emre Olur'un tutuklanması vakasında ortaya çıktı.

Arnavutluk'ta yakalanarak 18 Eylül'de Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü firarisi Sedat Peker'in basın danışmanı olduğu belirtilen Emre Olur, önce İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanmış ve 38 sayfalık ifade vermişti.

Emre Olur'un ifadesi

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Olur, burada soruşturma savcısı Alim Yaşar'a 2,5 sayfalık ifade verdi. Olur ifadesinde "Sedat Peker'e destek amacıyla paylaştığı tweet'leri cahillik neticesinde attığını" savundu, tweetlerin suç olabileceğini değerlendirmediğini iddia etti. Peker'in ilk yurt dışına çıktığında Kuzey Makedonya ve Karabağ'da yedi buçuk ay birlikte kaldığını da söyledi.

Türkiye'ye nasıl iade edildiğini de anlatan Olur, BAE'den deport edilmesi üzerine yakalandığı Arnavutluk'ta polislerin "seni nereye gönderelim" diye sorduğunu, kendisinin de Türkiye demesi üzerine, İstanbul uçağına bindirildiğini kaydetti.

Sedat Peker'in "basın danışmanı" Emre Olur hafta sonunda Türkiye'ye getirilmişti Fotoğraf: DHA

Savcı Yaşar, Emre Olur'u ifadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi hâkimliğe sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, Emre Olur'u "Suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" iddiasıyla tutuklandı. Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın ise müvekkilinin tutuklanmasının hiçbir hukuki gerekçe ile açıklanamayacağını savundu.

Emre Olur'u tutuklatan savcı kim çıktı?

Emre Olur hakkındaki soruşturmayı yürüten ve tutuklamaya sevk eden savcı Alim Yaşar ile ilgili çarpıcı bir ayrıntıya DW Türkçe ulaştı. Emre Olur'un Sedat Peker'le olan ilişkisini suç gören Alim Yaşar'ın, üç yıl önce Sedat Peker'e bizzat takipsizlik kararı veren savcı olduğu anlaşıldı.

Takipsizlik kararı verilen ifadeler ise Sedat Peker'in 3 Şubat 2019'da İstanbul Ataşehir'de "Hayır Lokması" adlı bir işyerinin açılışı sırasında yaptığı konuşmada yer aldı. Peker, burada yaptığı konuşmada kalabalığa "silahlanın" çağrısı yaparken, "Tarihin bize öğrettikleri gerçekler var. Silah iyi insanların elinde olduğu zaman bir sigortadır, güvencedir. Bu sebeple kardeşlerim imkânı olan arkadaşlarımız mutlaka ama mutlaka ruhsatlı silahlarını alsınlar. Mutlaka av tüfekleri alsınlar. Mutlaka hazırlıklı olsunlar kardeşlerim. Biz kötüye hazır olalım" dedi.

Şikayet üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatan Savcı Alim Yaşar, Peker'in ifadesini aldıktan sonra "silahlanın" çağrısında bir suç görmeyerek, 25 Haziran 2019 tarihinde takipsizlik kararıyla dosyayı kapattı.

Kararda, silahlanma çağrısının ruhsatlı silahlı vurgusunda yapıldığı belirtilerek, bunun tüm vatandaşlar için yasal bir hak olduğu öne sürüldü. Bu nedenle suçun yasal unsurlarının oluşmadığı belirtildi.