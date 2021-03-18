Emniyet'ten Savcı’ya: Parti kapatma sonucunun ortaya çıkacağı hukuken değerlendirilmektedir

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisine yönelik kapatma davasının hazırlığının Emniyet'in Savcı’ya verdiği talimatla başlatıldığının ortaya çıktığını açıkladı. Parti grup toplantısında konuşan Sancar, Terörle Mücadele Şubesi'nin Savcı'ya talimat verdiğini gösteren bir belgenin ellerine geçtiğini söyledi. Sancar, söz konusu belgenin gizli saklı bir faaliyetle elde edilmediğini, bizatihi Savcılığın dosyada unuttuğu belgeyi avukatların bulup çıkardığını belirtti.

Sancar’ın atıfta bulunduğu ve HDP tarafından basınla da paylaşılan 26 Ekim 2018 tarihli "bilgi notu"nda Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Ayhan Bilgen, Meral Danış Beştaş, Altan Tan, Hüda Kaya, Gürsel Yıldırım hakkında "06-07-08 Ekim terör olayları neticesinde gerçekleşen cinayet, cinayete teşebbüs, yaralama, mala zarar verme, yağma suçlarından sorumluluklarını doğuracak şekilde soruşturma yapılmadığı ve haklarında herhangi bir dava açılmadığı" belirtiliyor.

Belgede "Ayrıca yine yukarıda adı geçen 7 şüpheliye ek olarak diğer 91 şüpheli hakkında gerek TCK'nın 2014/3 maddesinde düzenlenen azmettirme ve gerekse örgüt yöneticisi olan şüpheliler ile ilgili TCK'nın 220/5 maddesi ile düzenlenen gerçekleşen netice olaylardan yönetici sıfatıyla sorumlu tutulacağı yönündeki açık hükümlere rağmen bu kapsamda 98 şüphelinin gerçekleşen cinayet, cinayete teşebbüs. yaralama. mala zarar verme. yağma suçlan yönünden soruşturma kapsamında herhangi bir değerlendirme yapılmadığı ve kamu davalarının açılmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer veriliyor.

TMŞ: "Parti kapatma sonucunun ortaya çıkacağı hukuken değerlendirilmektedir"

Terörle Mücadele Şubesi'nin bilgi notunda "Yukarıda isimleri geçen şüpheliler hakkında TCK'nın 302 terör nedeniyle cinayet, cinayete teşebbüs, yaralama, mala zarar verme, yağma suçlarından iddianame düzenlenmesi halinde Anayasal mevzuatımıza göre parti kapatma sonucunun da ortaya çıkacağı hukuken değerlendirilmektedir" deniliyor.

"HDP'nin 06-07-08 Ekim olaylarında şiddetin odak merkezinde bulunduğunun kabul edileceği" belirtilen bilgi notunda "Anayasanın 69. Maddesinde ise bu hususun kapatma nedeni olarak gösterildiği hukuki olarak değerlendirilmiştir" ifadelerine yer veriliyor.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Emniyet’in Savcıya söz konusu ifadeler yoluyla "bu davayı kullanarak HDP'yi kapatmak mümkündür" diyerek, kapatma davasının hazırlığını talimatla başlatmak istediğini ifade etti. Sancar, "Savcılığın dosyada unuttuğu bu belge, emniyetin savcıya nasıl talimat verdiğini açıkça gösteriyor. Terörle Mücadele, dokunulmazlıkları tanımayın diyor ve kapatma davasının hazırlığını başlatmak istiyor. Hakikat ve adalet mücadelesi yürüten milyonlar bu kumpası çökertecekler" şeklinde konuştu.

Kobani iddianamesinin de kapatma davası iddianamesinin de adil ve yetkin savcılar tarafından hazırlanmadığını söyleyen Sancar, "Bunlar karanlık dehlizlerde, kumpas oyunlarıyla hazırlanmış savcılara tevdi edilmiştir" diye konuştu. "Kobani Davası bir kumpas davasıdır" diyen Sancar, Yargılanan dostlarımız mahkeme salonlarında tarihi savunmalar yapacaklar. (…) Duruşmalar, hukuksuzluğun yargılandığı gerçek bir adalet hesaplaşmasına dönecek" ifadelerini kullandı.

DW/SÖ,EC

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