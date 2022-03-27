Emniyet'ten Hrant Dink suikastı ile ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hrant Dink suikastına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, cinayetle bağlantılı olarak aranan firari sanık Ahmet İskender'in Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiği belirtildi. EGM'nin açıklamasında, "Gazeteci Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen ve olayın firari sanığı olarak aranan Ahmet İskender isimli şahıs, Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, söz konusu şahsın Emniyet İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla Kırgızistan Bişkek’te saklandığının tespit edildiği, ardından Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliği ile derhal irtibata geçildiği, ayrıca Kırgızistan İçişleri Bakanlığı'na şahsın yakalanarak Türkiye'ye teslim edilmesi talebinin iletildiği belirtildi.

EGM'nin açıklamasında, "Şahıs, 26.03.2022 tarihinde, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı personeli tarafından Kırgızistan'dan ülkemize getirilmiştir. Ahmet İskender’in üzerinde kardeşi M.İ.’ye ait olan ancak kendi fotoğrafı bulunan pasaport da ele geçirilmiştir. Hakkında 12 yıl 6 ay onaylanmış hapis cezası bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Metris 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir" denildi.

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de katledilmesine ilişkin davada aldığı 14 yıl 4 aylık hapis cezası kesinleşen Ahmet İskender, Mart ayı başında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gözaltına alınmıştı.

Karar Aralık'ta açıklandı

Dink'in öldürülmesine ilişkin 76 kamu görevlisinin yargılandığı dava geçen yılın Aralık ayında karara bağlanmıştı. Eski istihbaratçılar Ali Fuat Y. ve Ramazan A. "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Muharrem D. iki kez müebbet ve Yavuz K. da müebbet hapis cezalarına çarptırılmıştı. 27 sanık da 3 yıldan 28 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, Hrant Dink'in katilleri Ogün Samast, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal, Yahya Ö. ve Adem S. hakkında "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

Ancak Dink Ailesi, Hrant Dink cinayeti davasındaki yargılamanın kendilerini ikna etmediğini açıklamıştı. Açıklamada 19 Ocak 2007 tarihinde işlenen cinayetin "Genelkurmay'ın, siyasilerin, yargının, medyanın ve bazı devlet güdümlü sözde sivil toplum kuruluşlarının dâhil olduğu üç yıl süren bir hedef gösterme ve tehdit sürecinin sonunda" gerçekleştiğine dikkat çekilerek Hrant Dink'in son yazısında bahsettiği hiçbir olay, kişi veya ilişkinin soruşturmaya dâhil edilmediği vurgulanmıştı.

DW/BÖ,EC

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