 Emniyetteki aşırı sağcı hücre skandalına bir polis daha eklendi | ALMANYA | DW | 19.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Emniyetteki aşırı sağcı hücre skandalına bir polis daha eklendi

Türkiye kökenli bir avukatın tehdit edilmesiyle ortaya çıkan, Frankfurt emniyetinde aşırı sağcı hücre kurulduğu iddialarının kapsamı büyüyor. Bir polis memuru daha geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Deutschland Hessen - Mutmaßliches rechtes Netzwerk bei Frankfurter Polizei (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

Önerdiğimiz linkler

Frankfurt polis teşkilatındaki aşırı sağcı hücre soruşturması Hessen Eyalet Emniyet Teşkilatı'na taşındı. Olay, Türkiye kökenli bir avukata yönelik tehditle ortaya çıkmıştı. (17.12.2018)

Frankfurt'ta bir avukata gönderilen tehdit mektubu, polis bünyesinde aşırı sağcı bir yapılanma olabileceği şüphesini uyandırdı. Mektubu gönderdiği düşünülen beş polisin, Hitler'in fotoğrafını paylaştığı belirtiliyor. (16.12.2018)

Frankfurt Emniyet Teşkilatı bünyesinde bir grup polisin aşırı sağcı hücre kurdukları şüphesiyle başlatılan soruşturmada bir polisin daha geçici olarak görevden alındığı ortaya çıktı. Son polis memuruyla birlikte geçici olarak görevden alınan polislerin sayısı altıya yükseldi.

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth Hessen Eyalet Meclisi'nde yapılan olağanüstü oturumda, geçen hafta görevden alınan polis memurunun bir mesajlaşma servisi üzerinden aşırı sağcı içerikler paylaşan gruba dahil olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu servis üzerinden aşırı sağcı içerik paylaştıkları gerekçesiyle daha önce beş polis memuru hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Beuth hakkında soruşturma devam eden polis memurlarının avukat Seda Başay Yıldız'a gönderilen tehdit mektubuyla bir bağlantısı olup olmadığı yönünde ise kesin bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Avukata tehdit mektubu

Almanya'nın Frankfurt kentinde görev yapan avukat Seda Başay Yıldız'a gönderilen bir tehdit mektubu, polis teşkilatı içerisinde aşırı sağcı bir hücre kurulduğu şüphesine yol açmıştı. Mektupta avukata ırkçı hakaretler edilirken, Almanya'yı terk etmediği takdirde "iki yaşındaki kızının katledileceği" tehdidi yapılmıştı.

Başay Yıldız'ın suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan inceleme kapsamında avukatın ikametgah bilgilerinin karakoldaki bir bilgisayardan elde edildiği tespit edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlığını da yapan ve NSU mağdurlarını temsil eden avukat Mustafa Kaplan'ın da benzer bir tehdit mektubu aldığını belirtmişti. Kaplan, nefret söylemi ve aşırı sağcı bir üslup içeren mektupla ilgili yetkili birimlere suç duyurusunda bulunmuş, bu tür mektupların göçmen kökenli insanları susturma amacı taşıdığını söylemişti.

Peter Beuth (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Beuth

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Beuth "En küçük bir şüphe halinde bile ilgili kişilerin peşine düşeceğiz ve suç işlemiş ya da yanlış bir eylemde bulunmuş olmalarının ortaya çıkması durumunda ise bu en ağır şekilde cezalandırılacaktır" şeklinde konuştu.

Bakan anayasaya bağlılığın polis adaylarının seçiminden polis memurlarının gündelik görevlerine kadar "polislik mesleğinin ayrılmaz bir parçası" olduğunun altını çizdi. Bir polis memurunun kabahatinin faturasının eyalet genelindeki 14 binden fazla polise kesilmemesi gerektiğini söyleyen Beuth,  öte yandan her polis memurunun da aşırı sağcı faaliyetleri tanıma ve buna karşı çıkma zorunda olduğunu vurguladı.

dpa/epd,BW/GA

©Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Deutschland Hessen - Mutmaßliches rechtes Netzwerk bei Frankfurter Polizei

Emniyette aşırı sağcı hücre şüphesi Frankfurt dışına sıçradı 18.12.2018

Türkiye kökenli bir avukata yönelik tehditle ortaya çıkan emniyet içindeki aşırı sağcı hücre skandalı büyüyor. Frankfurt polis teşkilatındaki soruşturması şimdi de kent dışına sıçradı.

Frankfurt Razzia bei Zentrale Deutsche Bank

Frankfurt emniyetinde aşırı sağcı hücre soruşturması büyüyor 17.12.2018

Frankfurt polis teşkilatındaki aşırı sağcı hücre soruşturması Hessen Eyalet Emniyet Teşkilatı'na taşındı. Olay, Türkiye kökenli bir avukata yönelik tehditle ortaya çıkmıştı.

Deutschland Terror-Prozess in Frankfurt am Main

Alman polisi içerisinde aşırı sağcı hücre şüphesi 16.12.2018

Frankfurt'ta bir avukata gönderilen tehdit mektubu, polis bünyesinde aşırı sağcı bir yapılanma olabileceği şüphesini uyandırdı. Mektubu gönderdiği düşünülen beş polisin, Hitler'in fotoğrafını paylaştığı belirtiliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild: Herkunft entscheidet über Chancen in der Schule (picture-alliance/dpa/C. Margais)

Göçmen çocukları iş hayatında dezavantajlı

Almanya’da göçmen kökenli ailelerin çocukları, iş bulma konusunda, diğer yaşıtlarından daha dezavantajlı. Yeni bir rapora göre, geliri yoksulluk sınırının altında olan göçmen kökenlilerin oranı da diğerlerinin iki katı. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 