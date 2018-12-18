Emniyetteki aşırı sağcı hücre skandalına bir polis daha eklendi

Frankfurt Emniyet Teşkilatı bünyesinde bir grup polisin aşırı sağcı hücre kurdukları şüphesiyle başlatılan soruşturmada bir polisin daha geçici olarak görevden alındığı ortaya çıktı. Son polis memuruyla birlikte geçici olarak görevden alınan polislerin sayısı altıya yükseldi.

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth Hessen Eyalet Meclisi'nde yapılan olağanüstü oturumda, geçen hafta görevden alınan polis memurunun bir mesajlaşma servisi üzerinden aşırı sağcı içerikler paylaşan gruba dahil olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu servis üzerinden aşırı sağcı içerik paylaştıkları gerekçesiyle daha önce beş polis memuru hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Beuth hakkında soruşturma devam eden polis memurlarının avukat Seda Başay Yıldız'a gönderilen tehdit mektubuyla bir bağlantısı olup olmadığı yönünde ise kesin bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Avukata tehdit mektubu

Almanya'nın Frankfurt kentinde görev yapan avukat Seda Başay Yıldız'a gönderilen bir tehdit mektubu, polis teşkilatı içerisinde aşırı sağcı bir hücre kurulduğu şüphesine yol açmıştı. Mektupta avukata ırkçı hakaretler edilirken, Almanya'yı terk etmediği takdirde "iki yaşındaki kızının katledileceği" tehdidi yapılmıştı.

Başay Yıldız'ın suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan inceleme kapsamında avukatın ikametgah bilgilerinin karakoldaki bir bilgisayardan elde edildiği tespit edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlığını da yapan ve NSU mağdurlarını temsil eden avukat Mustafa Kaplan'ın da benzer bir tehdit mektubu aldığını belirtmişti. Kaplan, nefret söylemi ve aşırı sağcı bir üslup içeren mektupla ilgili yetkili birimlere suç duyurusunda bulunmuş, bu tür mektupların göçmen kökenli insanları susturma amacı taşıdığını söylemişti.

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Beuth

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Beuth "En küçük bir şüphe halinde bile ilgili kişilerin peşine düşeceğiz ve suç işlemiş ya da yanlış bir eylemde bulunmuş olmalarının ortaya çıkması durumunda ise bu en ağır şekilde cezalandırılacaktır" şeklinde konuştu.

Bakan anayasaya bağlılığın polis adaylarının seçiminden polis memurlarının gündelik görevlerine kadar "polislik mesleğinin ayrılmaz bir parçası" olduğunun altını çizdi. Bir polis memurunun kabahatinin faturasının eyalet genelindeki 14 binden fazla polise kesilmemesi gerektiğini söyleyen Beuth, öte yandan her polis memurunun da aşırı sağcı faaliyetleri tanıma ve buna karşı çıkma zorunda olduğunu vurguladı.

dpa/epd,BW/GA

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