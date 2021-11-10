Emmanuel Macron 7 Mayıs 2017'de yapılan seçimlerde Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Görevini François Hollande'dan devralan Macron, 39 yaşında cumhurbaşkanı seçilerek bu göreve seçilen en genç siyasi lider oldu. Paris-Nanterre Üniversitesi'nde felsefe okuyan Macron, Paris’in prestijli okullarından Sciences-Po, ardından da ülkenin kamu ve özel sektör yönetici kadrolarını yetiştiren Strasbourg’daki ENA (Ecole Nationale d’Administration) öğrencisi oldu. İlerleyen yıllarda Paris'teki Rotschild bankasında görev alan Macron, Hollande tarafından Ağustos 2014’te Ekonomi ve Sanayi Bakanı olarak atandı. Genç lider 2016 yılında “En Marche!” (Yürüyüş) adlı siyasi bir hareket kurdu ve bağımsız aday olarak katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıktı. DW Türkçe'nin Emmanuel Macron ile ilgili içeriklerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.