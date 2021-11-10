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Emmanuel Macron

Emmanuel Macron 7 Mayıs 2017'de yapılan seçimlerde Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Görevini François Hollande'dan devralan Macron, 39 yaşında cumhurbaşkanı seçilerek bu göreve seçilen en genç siyasi lider oldu. Paris-Nanterre Üniversitesi'nde felsefe okuyan Macron, Paris’in prestijli okullarından Sciences-Po, ardından da ülkenin kamu ve özel sektör yönetici kadrolarını yetiştiren Strasbourg’daki ENA (Ecole Nationale d’Administration) öğrencisi oldu. İlerleyen yıllarda Paris'teki Rotschild bankasında görev alan Macron, Hollande tarafından Ağustos 2014’te Ekonomi ve Sanayi Bakanı olarak atandı. Genç lider 2016 yılında “En Marche!” (Yürüyüş) adlı siyasi bir hareket kurdu ve bağımsız aday olarak katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıktı. DW Türkçe'nin Emmanuel Macron ile ilgili içeriklerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

12/10/2021 French President Emmanuel Macron speaks during the presentation of France 2030 investment plan at the Elysee Palace in Paris, Tuesday Oct. 12, 2021.French President Emmanuel Macron details the priority sectors of the France 2030 plan to bring out the champions of tomorrow. Behind reads: Reinvent nuclear energy. (Ludovic Marin, Pool Photo via AP)

Macron: Nükleer enerjiye yatırım yapacağız 10.11.2021

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin nükleer enerji alanında yatırımlar yapacağını bir kez daha dile getirdi. Macron, bunun karbondioksit salınımını azaltmak için de gerekli olduğunu ifade etti.

French President Emmanuel Macron (C), flanked by Elysee senior security officer Alexandre Benalla (L), shakes hands with people after he voting in Le Touquet, northern France, during the second round of the French parliamentary elections (elections legislatives in French), on June 18, 2017. (Photo by CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / POOL / AFP) (Photo credit should read CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP/Getty Images)

Macron'un gösterici döven eski korumasına 3 yıl hapis 05.11.2021

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eski koruması Benalla göstericilere şiddet uygulamak, ruhsatsız tabanca taşımak ve belgede tahrifat suçlarından 3 yıl hapse mahkum edildi.
ARCHIV - 25.09.2018, ---: HANDOUT - ISS: Der Taifun «Trami», aufgenommen von ESA-Astronaut Alexander Gerst aus der internationalen Raumstation ISS. (zu dpa «Rekord-Raumfahrer Alexander Gerst kommt heim - Als Nächstes zum Mond?») Foto: Alexander Gerst/ESA/dpa - ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die ISS und nur mit vollständiger Quellen-Angabe- Kein Verkauf/No Sales. +++ dpa-Bildfunk +++

Astronot Pesquet’ten iklim değişikliği uyarısı: "Görüntü üzüntü verici" 04.11.2021

Fransız astronot Thomas Pesquet, insanların doğaya verdiği tahribatın uzaydan çok daha gözle görünür hale geldiğini söylerken, "görüntü üzüntü verici" dedi.
30.10.2021 G20 state leaders pose during a family photo session at the start of the G20 summit in Rome, Italy, October 30, 2021. REUTERS/Yara Nardi

G20 gündemi: Pandemi ve iklimin korunması 30.10.2021

G20 ülkeleri devlet ve hükümet başkanları Roma'da iki günlük zirve için bir araya geldi. Zirveye pandemi ve iklimin korunması konuları damgasını vuracak.

U.S. President Joe Biden, left, and French President Emmanuel Macron shake hands during a meeting at La Villa Bonaparte in Rome, Friday, Oct. 29, 2021. A Group of 20 summit scheduled for this weekend in Rome is the first in-person gathering of leaders of the world's biggest economies since the COVID-19 pandemic started. (AP Photo/Evan Vucci)

Biden'dan Macron'a: Yapılan şık değildi 29.10.2021

Roma'da G20 Zirvesi çerçevesinde bir araya gelen Biden ile Macron, iki ülke ilişkilerinde gerginliğe yol açan denizaltı krizinin giderilmesine yönelik olumlu mesajlar verdiler.
Turkish President Tayyip Erdogan attends a meeting with Russian President Vladimir Putin in Sochi, Russia September 29, 2021. Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Erdoğan’dan sert tepki: Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz 21.10.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısını yapan, aralarında ABD, Almanya ve Fransa’nın da bulunduğu 10 ülke büyükelçisi için, "Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" dedi.
French President Emmanuel Macron, center, layis a wreath near the Pont de de Bezons (Bezons bridge) Saturday, Oct. 16, 2021 in Colombes near Paris. Emmanuel Macron becomes the first French president to commemorate the brutal repression of an Oct 17, 1961 demonstration during which at least 120 Algerians were killed during a protest to support Algerian independence. The bridge was borrowed 60 years ago by Algerian demonstrators who arrived from the neighboring slum de Nanterre at the call of the Algerian independence supporters based in France. (AP Photo/Rafael Yaghobzadeh, Pool)

Macron Cezayirlilerin öldürüldüğü katliamı kınadı 17.10.2021

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 60 yıl önce yüzlerce Cezayirlinin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü katliamı kınadı.
French President Emmanuel Macron speaks during the presentation of France 2030 investment plan at the Elysee Palace in Paris, Tuesday Oct. 12, 2021.French President Emmanuel Macron details the priority sectors of the France 2030 plan to bring out the champions of tomorrow. (Ludovic Marin, Pool Photo via AP)

Macron'dan 30 milyar euroluk yatırım planı 12.10.2021

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesini inovasyonda dünya lideri yapmak üzere sanayinin yeniden yapılandırılmasını öngören 30 milyar euroluk yatırım planı açıkladı.

French President Emmanuel Macron gestures as he speaks during the One Planet Summit at the Elysee Palace in Paris, Monday, Oct. 4, 2021. France, with the United Nations and the World Bank, is organizing a 'One Planet Summit' for biodiversity in Paris. (AP Photo/Michel Euler, Pool)

Macron: G20 Taliban'ı tanımanın bedeli konusunda net olmalı 05.10.2021

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu ay yapılacak G20 Zirvesi'nde Taliban yönetimine uluslararası tanımanın bedeline dair net bir mesaj verilmesi çağrısında bulundu.
Germany's Chancellor Angela Merkel, right, talks to Austrian Chancellor Sebastian Kurz during an EU summit at the European Council building in Brussels, Thursday, June 24, 2021. At their summit in Brussels, EU leaders are set to take stock of coronavirus recovery plans, study ways to improve relations with Russia and Turkey, and insist on the need to develop migration partners with the countries of northern Africa, but a heated exchange over a new LGBT bill in Hungary is also likely. (AP Photo/Olivier Matthys, Pool)

Avrupa Taliban'ı tanımadan düzenli ilişki kurma arayışında 31.08.2021

Almanya, Taliban'ı tanımadan düzenli ilişkiler yürütebilmek için diplomatik girişimlerini artırdı. Dün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşen Merkel, bugün de Berlin'de Avusturyalı mevkidaşı Kurz'u kabul etti.
In this image provided by the U.S. Air Force, a U.S. Air Force Airman guides evacuees aboard a U.S. Air Force C-17 Globemaster III at Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan, Tuesday, Aug. 24, 2021. (Senior Airman Taylor Crul/U.S. Air Force via AP)

Afganistan'daki tahliyeler için diplomatik girişimler yoğunlaşıyor 30.08.2021

Fransa, Almanya ve İngiltere Afganistan'daki tahliyelerin hızlanması için "güvenli bölge" önerisi sunmaya hazırlanıyor. Almanya'dan Rusya ve Çin'e de çağrı geldi.
In this photo provided by the Spanish Defence Ministry and taken in Kabul, Afghanistan, people board a Spanish airforce A400 plane as part of an evacuation plan at Kabul airport in Afghanistan, Wednesday Aug. 18, 2021. (Spanish Defence Ministry via AP)

9 bin insan Afganistan’dan tahliye edildi 20.08.2021

Batı ülkelerinin tahliye operasyonları kapsamında şu ana dek 9 binden fazla insan Afganistan’dan çıkarıldı. Bu arada Afganistan konusunda daha fazla uluslararası iş birliği için diplomatik temaslar artıyor.
French Economy and Industry minister Emmanuel Macron gives a phone as he visits the 2014 Paris Auto Show on October 3, 2014 in Paris on the second of the two press days. AFP PHOTO/MIGUEL MEDINA (Photo credit should read MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images)

Pegasus casus yazılımı: Emmanuel Macron da listede 21.07.2021

Pegasus casus yazılımıyla izlendiğinden şüphelenilen gazeteci ve siyasetçilerin telefon numaralarının yer aldığı listede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve bazı hükümet üyelerinin numaraları da tespit edildi.
Krankenpfleger arbeiten auf der Intensivstation für Covid-19-Patienten des Krankenhauses Carlos-Van-Buren. Die Regierung hat in den meist betroffenen Regionen eine Ausgangssperre verhängt. Das südamerikanische Land hat 246 963 Covid-19-Infizierte bestätigt. Mindestens 4 502 sollen an dem Coronavirus gestorben sein. +++ dpa-Bildfunk +++

Fransa ve Yunanistan'da sağlıkçılara aşı zorunluluğu 13.07.2021

İtalya'nın ardından Fransa ve Yunanistan da sağlık çalışanlarına aşılanma zorunluluğu getiriyor. Genel halka zorunluluk getirilmese de aşılanmayanlar pek çok kısıtlamaya maruz kalacak.
French far-right National Rally (Rassemblement National) party leader Marine Le Pen delivers a speech in reaction to the outcomes of the second round of French regional and departmental elections, in Nanterre, near Paris, France June 27, 2021. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Fransa’da bölgesel seçimlerde Macron ve Le Pen hezimete uğradı 28.06.2021

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin provası olan bölgesel seçimlerin ikinci turu da Macron ve Le Pen’in partileri için hezimetle sonuçlandı. İki parti de seçimlerden eli boş dönerken, zafer merkez sağın oldu.

European Commission President Ursula von der Leyen arrives for an EU summit at the European Council building in Brussels, Monday, May 24, 2021. European Union leaders are expected, during a two day in-person meeting, to focus on foreign relations, including Russia and the UK. (AP Photo/Francisco Seco, Pool)

AB'den Erdoğan'a Kıbrıs uyarısı 25.06.2021

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Erdoğan'ı Kıbrıs'ın Türk tarafına yapacağı ziyaret sırasında gerilimi yükseltip AB ile Ankara arasındaki ilişkileri geliştirme fırsatını riske atmaması için uyardı.
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