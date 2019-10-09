 Emine Bulut′un katiline müebbet hapis | TÜRKİYE | DW | 21.10.2019

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TÜRKİYE

Emine Bulut'un katiline müebbet hapis

Türkiye'de geniş çaplı toplumsal tepki yaratan Emine Bulut'un öldürülmesine ilişkin davada Bulut'un eski eşi Fedai Varan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Emine Bulut

Emine Bulut

Türkiye'de önü alınamayan kadın cinayetlerinden birisi olarak toplumsal hafızalara kazınan Emine Bulut cinayetine ilişkin dava ikinci duruşmada sonuçlandı.

Kırıkkale'de eski eşi Bulut'u bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Fedai Varan, "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Varan için herhangi bir indirim uygulanmadı.

Bulut'un, 18 Ağustos 2019'da Kırklareli kent merkezinde 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanması ve ağır yaralandığı kafeden hastaneye götürülürken "ölmek istemiyorum" diye feryat etmesi, kızının da "anne, ölme" diye bağırması ülkede infial yaratmıştı.

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Kırıkkale’de eski eşi Emine Bulut’u 10 yaşındaki kızının önünde öldüren Fedai Varan’ın yargılanmasına Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. (09.10.2019)

Tunceli'de bir tiyatro grubunun erkek üyeleri, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için etek giyerek eylem yaptı. (28.08.2019)

Emine Bulut cinayetine yönelik hazırlanan iddianamede başsavcılık, cinayet sanığı eski eşin "haksız tahrik" indiriminden yararlanmak için öne sürdüğü iddianın doğru olmadığını belirtti. (27.08.2019)

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Emine Bulut'un eski eşi tarafından kızının önünde öldürülmesi farklı şehirlerde binlerce kadını sokağa döktü. Kadın cinayetlerine yönelik protesto eylemlerinin devam etmesi bekleniyor. (24.08.2019)

İkinci duruşmada karar

Bulut'u bıçakladıktan sonra kaçan Varan polis tarafından yakalanmış ve "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek" suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenmişti.

Varan ile Bulut'un ailesi, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 81 ilden baro temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşuları ve kadın dernekleri temsilcileri bugünkü duruşmaya katılırken, çiftin 10 yaşındaki kızları mahkeme salonuna getirilmedi.

Duruşma öncesi adliye önünde toplanan kadın derneklerinin temsilcileri, açıklama yaptı. Duruşmada Bulut'un babası Ahmet Bulut, torunu F.B.V'nin velayetini almak için vasi tayin edilmesini istedi.

Sanık avukatından talepler

Varan'ın avukatı Ersoy Aytaç, bugünkü duruşmada kovuşturmanın genişletilmesini, kadın örgütlerinin davaya dahil edilmesini, dinlenen tanıkların tekrar dinlenmesini, F.B.V'ye uzman eşliğinde soru sorulmasını ve Bulut'un öldürüldüğü gün saat 14.00 sıralarında gittiği Kırıkkale Cumhuriyet Polis Merkezi'ndeki 4 polisin tanık olarak dinlenmesi talebinde bulundu.

Sanık avukatı ayrıca müvekkilinin "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan cezalandırılması talebine karşı, mobese görüntülerine göre cinayetin tasarlayarak canavarca bir hisle gerçekleşmediğini ve Bulut'un çocuğun velayetini kötüye kullanıp, sanığın kızıyla görüşmesine engel olduğunu iddia ederek tahrik indirimi yapılmasını istedi.

Avukat ayrıca Emine Bulut'un mobese görüntüsü çözümlemesine göre sanığa dönüp bir şeyler söylediğini, muhtemelen hakaret ettiğini iddia ederek "hakaret" indirimi uygulanmasını da talep etti.

"Kravat indirimi"

Avukat, sanığın duruşmalardaki tavırları nedeniyle "kravat indirimi" de isteyerek, "Biz katili ya da eylemi savunmuyoruz. Katilin yargılama husunda kaynaklanan haklarını savunuyoruz. Bir kadın cinayeti yargılaması yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Müşteki avukatları ise bu taleplerin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek reddedilmesini istedi.

Mahkeme Başkanı'nın son sözünü sorduğu sanık Fedai Varan da "Adil yargılanmıyorum. Susma hakkımı kullanıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın eylemini "kasten adam öldürme" kapsamında değerlendirip, Türk Ceza Kanunu'nun 81'inci maddesi gereği ömür boyu hapis cezasına hükmederken, indirim taleplerini reddetti.

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İktidarın söylemleri kadına şiddeti nasıl etkiliyor?

DW,DHA/ÇÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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İktidarın söylemleri kadına şiddeti nasıl etkiliyor?  

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