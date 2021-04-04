Emekli amirallerden Montrö ve tarikat bildirisi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli 103 amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bir soru üzerine, Cumhurbaşkanının Montrö Sözleşmesini "teknik olarak feshedebileceği" yönündeki sözleriyle başlayan tartışmayla ilgili, uluslararası sözleşmeyi savunan bir bildiri yayımladı. veryansinTv.com adlı internet sitesinde yayımlanan bildiride, Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın bir tarikat evinde cübbeli ve sarıklı halde görüntülenmesiyle gündeme gelen olaya da değinildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiriyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bildiride, "Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" denildi. Türkiye'nin haklarını en iyi şekilde koruduğu belirtilen sözleşmeyle ilgili "Sadece Türk boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" ifadeleri yer aldı.

Bildiride tarikat evi tartışmasıyla ilgili ise şu ifadeler yer aldı:

"TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders TSK'nın anayasanın değişmez, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir."

Bildiride "TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz

Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" denildi.

Fuat Oktay: Ayar verme hadsizliği

Amirallerin imzaladığı bildiriye hükümet kanadından arka arkaya tepkiler geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, bildiriyi "hadsizlik" olarak nitelendirdi. Oktay, Twitter paylaşımda, "Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, Millet İradesini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar" ifadelerini kullandı.

"Darbe çağrışımlı"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop bildiriyi "darbe çağrışımlı" olarak tanımladı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da FETÖ'cü sadece darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını since toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka. Yıllardır, içeride dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli" ifadelerini kullandı.

Soylu'dan tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz. Ya diğerleri" paylaşımında bulundu.

Soylu, bu sabah yaptığı bir diğer paylaşımda ise "Sebepsiz bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama tam manasıyla geçmişte taşıdıkları sıfatların, devletin ve milletin verdiği şerefin farkında olmayanların demokrasiye, hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir" ifadelerini kullandı.

Altun: Haddinizi bilin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Haddinizi bilin. Siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecek" dedi.

Bahçeli: Rütbeleri sökülmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir" ifadesini kullandı. "Bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır" diyen Bahçeli, "Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önünün kararlılıkla" araştırılması gerektiğini bildirdi.

DW/JD,GY

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