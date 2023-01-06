Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan ortak aday vurgusu

Sol partilerin oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı tarafından Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine dair yapılan açıklamada "Mutabakatla belirlenmiş ortak aday seçeneğine daha yakın olduğumuzu ilan ediyoruz" denildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı tarafından yapılan yazılı açıklamada

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı belirleme sürecinde, ilkelerimizle uygun, mutabakat ile belirlenmiş ortak aday seçeneğine daha yakın olduğumuzu ilan ediyoruz" denildi.

"Türkiye'nin tek adam rejiminden kurtulması, yeni dönemde emeği ve özgürlükleri savunan güçlerin en kuvvetli şekilde temsili için olası yol ve yöntemleri, hazırlıklarımızı, hamlelerimizi gözden geçirdik" denilen açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Gelişmeler, Türkiye'ye köklü bir demokratik dönüşüm dayatmaktadır. Bu konuda ittifak olarak tarihi sorumluluğumuzun farkındayız ve Türkiye'nin mevcut koşullardan kurtulması için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye her zamankinden daha kararlıyız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı belirleme sürecinde, ilkelerimizle uygun, mutabakat ile belirlenmiş ortak aday seçeneğine daha yakın olduğumuzu ilan ediyoruz. Değişim isteyen ve topluma karşı sorumluluk duyan ve başta muhalefet olmak üzere bütün toplumsal güçleri de bu tarihi sorumluluğun gereği olarak hem cesur olmaya hem de açık ve şeffaf bir şekilde sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz."

HDP ve İmamoğlu cezalarına tepki

Açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar ile HDP'nin hesaplarına bloke konulması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya tepki gösterilerek, "Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden birine demokrasinin, hukukun, hak ve özgürlüklerin fiilen lağvedildiği koşullarda giriyor. Demokratik siyasete yönelik baskılar artarak devam ediyor" denildi.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu siyasi yasaklı hale getirilerek, HDP belediyelerinden sonra İstanbul Belediyesi'nin de kayyum ile gasp edilmesinin hazırlıkları sürüyor" denilen açıklamada, "Gözaltı, tutuklama, saldırılar, sansür ve para cezaları ile özgür basın çalışamaz duruma getirilerek toplumun tüm itiraz mekanizmaları felç edilmeye çalışılıyor. Kobanê kumpas davası, Gezi davasında verilen cezalar, grev yasakları, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını onaylayan Danıştay kararı örneklerinde de görüldüğü üzere yargı, iktidar tarafından siyasi bir araç olarak kullanılıyor" ifadeleri yer aldı.

15 Ocak'ta miting düzeleniyor

Açıklamada ayrıca ittiftak olarak "Yoksulluğa, savaşa, baskılara dur diyelim" şiarıyla 15 Ocak Pazar günü İstanbul Kartal Meydanı'nda bir ortak miting düzenleneceği belirtildi.

ANKA/TY,BÖ