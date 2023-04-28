Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu'na destek

HDP, Yeşil Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'nin de dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu.

İttifak, yaptığı açıklamada "Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve ekonomik krizlerin bir arada yaşandığı çoklu kriz şartları altında tarihinin en önemli seçimine doğru ilerlediği" belirterek, "Bu tarihi seçimde; Türkiye halklarını bir kez daha milletvekilliği seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı'na, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İttifakın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama ve parlamento seçimlerine de ittifak çatısı altında girme kararı aldığına işaret edilen açıklamada, "Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz" denildi.

İttifakta hangi partiler var?

Emek ve Özgürlük İttifakı'nda Halkların Demokratik Partsi (HDP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) yer alıyor.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yarışacak.

"Amaç tek adam rejimine son vermek"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "tek adam rejimine son vermek" hedefi doğrultusunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söyledi. Sancar, "Amacımız seçimin ilk turda bitmesidir, Bunun Türkiye'de demokratik dönüşüme giden yolda önemli bir adım olacağını düşünüyoruz" dedi. Sancar, bu destek talebinin Kılıçdaroğlu'ndan gelmediğini de ifade etti.

DW / HS,ET

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