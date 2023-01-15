Emek ve Özgürlük İttifakı: Kimse bizi cepte görmesin

"Şu meydana bir baksana

Buradan bir tek oy yok sana

Biz halkız, emekçiyiz biz."

Emek ve Özgürlük İttifakı, İstanbul Kartal Meydanı’nda bugün bu şarkıyla bir araya geldi. Şarkının sözleri, HDP'nin tutuklu eski genel başkanı Selahattin Demirtaş’a ait.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) tarafından kurulan "Emek ve Özgürlük İttifakı", "Yoksulluğa, savaşa, baskılara dur diyelim" sloganıyla "Birlikte Değiştirelim Mitingi"nde buluştu.

Fotoğraf: Burcu Karakaş/DW

Zeynep Bozkurt ve Selvi Kalır, mitinge katılmak için Bursa'dan gelmiş. HDP’li genç kadınlar, başta kapatma davası olmak üzere HDP'ye yönelik baskılara karşı mitinge katıldıklarını anlatıyorlar.

"İrademize sahip çıkmak için geldik."

Bozkur ve Kalır'a göre, partinin cumhurbaşkanı adayı çıkartacak olması çok doğru ve yerinde bir karar. Zeynep Bozkurt bir önceki seçimlerde CHP'yi desteklediğini belirttikten sonra, “Bize Parti Meclisi’nde yer vermediler. İhtiyacımız olduğunda bir salon bile vermediler” diyor. HDP aday çıkarmazsa Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak baktıklarının söylüyor ve ekliyorlar: "Kimse bizi cepte görmesin."

Zeynep Bozkurt ve Selvi Kalır Fotoğraf: Burcu Karakaş/DW

"Bu kitleyi görmezden gelmek siyasi münasebetsizlik”

Burada bir araya gelenlerin ortak meramı, "cepte görülmek." İttifaka destek veren Sevim Erdoğan ve Birol Kocagöz da herhangi bir partide örgütlü olmamalarına rağmen Emek ve Özgürlük İttifakı’nın görmezden gelinmesine karşı tepkililer. Sevim Erdoğan, "Ayrı aday olmalı. Bu kadar insan görmezden gelinir mi? Burada buluşan insanların Saadet Partisi, Deva Partisi kadar değeri yok mu? Bunu göstermek lazım" diyor. Birol Kocagöz de HDP'nin aday çıkışını destekleyerek, "HDP vakıf değil, siyasi parti. Bu kitleyi görmezden gelmek en hafif tabirle siyasi münasebetsizliktir" diyor.

Sevim Erdoğan’a göre, Altılı Masa "eski kafa" yani devlet bekasını önceleyerek hareket ediyor. Öte yandan Emek ve Özgürlük İttifakı’na yönelik düşüncelerini ise "Güzel bir birliktelik oldu. Makam mevki peşinde olmadıkları belli" sözleriyle anlatıyor. Birol Kocagöz de destek verdiği ittifakın diğerlerinden daha gerçekçi olduğu kanaatinde.

"Bu insanlar, emekçi. Çıkış arıyorlar. İttifakın adı emek ve özgürlük. Yeterince açık bence."

Sahneden işçilere, emekçilere, kadınlara, LGBTİ’lere, öğrencilere, siyasi mahkumlara, sendikalara selam gönderiliyor. İlk sözü, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz alıyor.

"Faşizmi sıradanlaştırmaya çalışıyorlar arkadaşlar. İşte burası ses çıkartanların meydanı."

Akdeniz, HDP’ye yönelik kapatma davasından söz ederken meydandan "Yuh" sesleri yükseliyor. EMEP Genel Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararını hatırlatarak hem meydana hem de Altılı Masa’ya sesleniyor.

"Emek ve Özgürlük İttifakı olmadan, Diyarbakır’ı yanına almadan İstanbul’daki ablukayı kıramazsınız."

DW Türkçe'ye konuşan HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu için de bu miting "değiştirebilme iradesini gösterebilmek için" önemli.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu (ortada) Fotoğraf: Burcu Karakaş/DW

"Demokrasi ile faşizm arasında tercih seçimi olacak”

Sahneden, "demokratik cumhuriyet", "değişim", "adalet" mesajları veriliyor. Selahattin Demirtaş’ın adının geçtiği her an alanı dolduran kitle hareketleniyor. "Ben halis muhlis partiliyim" diyen Ali beyin boynundaki atkıda Demirtaş var. "Onsuz olmaz, Demirtaş’a özgürlük" dedikten sonra kalabalığa karışıyor.

Ercüment Akdeniz'in ardından sahneye çıkan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, tarihi bir seçimin yaklaştığını söylüyor.

"Bu ittifak, değişimi mutlaka değiştirecektir. Demokrasi ile faşizm arasında tercih seçimi olacaktır. AKP ve MHP ittifakının fişini çekeceğimiz bir seçim olacaktır."

Miting alanında TİP'li vekiller Erkan Baş, Sera Kadıgil, Ahmet Şık ve Barış Atay da var. Ancak ittifak buluşması, TİP'li vekiller sahnede söz almadan sona eriyor. TİP'in ittifaktan 20 milletvekili istediği ve fakat TİP tarafından yalanlanan iddianın ardından TİP'li vekillerin kalabalığa hitap eden siyasetçiler arasında yer almadığı konuşuluyor.

Meydanda genç yaşlı binlerce insan var ama özellikle gençler dikkat çekiyor. Güvenlik sebebiyle ismini değiştirdiğimiz Aysu, henüz 17 yaşında. Seçim eğer Mayıs ayından sonra yapılırsa Aysu ilk kez oy kullanacak. Elinde TİP bayrağı var ancak partide örgütlü değil. Oy kullanabilirse TİP'ten yana oy atacak.

"Sosyalistleri Meclis'te görmek için oy vereceğim. Meclis'e girsinler, sosyalistlerin sesleri daha çok duyulsun istiyorum."

Aysu, HDP cumhurbaşkanı adayı çıkarırsa partinin adayına oy vereceğini de ifade ediyor.

DW Türkçe'nin mitinge katılan HDP’li kaynaklardan aldığı bilgiye göre, HDP cumhurbaşkanı adayını iki hafta içinde açıklayacak. HDP'li üst düzey kaynaklar, "Bize kızıyorlar ama kızacak bir şey yok. Seçim önemli tabii ki ama seçimden sonraki hayat nasıl olacak? Bunu bilmek istiyoruz" diyor. Miting alanını dolduran HDP'liler de aynı görüşü paylaşıyor.

Birsen Baş Fotoğraf: Burcu Karakaş/DW

"Bizi kurtaracak olan yine bizleriz"

Birsen Baş, Ümraniye'de yaşayan HDP'li işçi bir kadın. Emek ve Özgürlük İttifakı’ndan "Barış ittifakı" diye söz ediyor. Baş'a göre, ülkenin kurtuluşu HDP'nin siyasete aktif katılımını desteklemekten geçiyor.

"Erkek egemen sisteme hayır demek için, çocuklarımızın geleceği için buradayız. Ana muhalefet doğru muhalefet yapmadığı için buradayız. AKP-MHP ittifakı ülkeyi bitirdi. Ülkenin umudu, barış ittifakı. Kahraman beklemiyoruz, bizi kurtaracak olan yine bizleriz. Bu seçim bir fırsattır.”

Güner Kizir Fotoğraf: Burcu Karakaş/DW

Kendisini sosyalist olarak tanımlayan Özgür bey de herhangi bir siyasi partide örgütlü değil ancak Emek ve Özgürlük İttifakı’nı destekliyor. Miting alanında binlerce insan olmasına rağmen buluşmayı daha kalabalık bekliyormuş. Bu konuda sitem ediyor. EMEP’li Güner Kizir ise toplanan kalabalığa hakkını veriyor.

"Bu kadar kuşatma altında, yaşam koşulları bu kadar ağırken bu kadar katılım çok iyi. Daha alana giremeyenler var."

Peki o neden bugün miting alanında? Tek cümle ile özetleyeceğini söyleyip konuşuyor.

"Önümüzdeki günlerde rahat bir nefes almak için buradayım."