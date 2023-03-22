Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayacak

Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs seçimlerinde kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmama kararı aldı. Ancak İttifak'ın deklarasyonunda desteklenecek adaya dair bir isim de telaffuz edilmedi.

Aralarında HDP, TİP ve EMEP'in de yer aldığı altı sol partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararı aldı.

Düzenlenen basın toplantısında İttifak'ın deklarasyonunu okuyan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçime kendi adaylarıyla girme kararını değişen koşullar nedeniyle gözden geçirdiklerini belirtti.

Türkiye’nin en temel ihtiyacının halkın egemenliğine dayanan gerçek ve güçlü bir demokrasi olduğunu kaydeden Buldan, "Evrensel hak ve özgürlüklerin tanındığı ve anayasal güvence altına alındığı, demokratik hukuk ilkelerinin geçerli olduğu, sosyal ve ekonomik hakların yaşam bulduğu bir düzen istiyoruz. Yerel katılım mekanizmalarının işlediği güçlü bir yerel demokrasi olmadan bu hedefe ulaşmak mümkün değildir" dedi.

"Tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz"

"Türkiye’nin demokratikleşmesinin yolu Meclis’te emek, adalet ve barışta ısrar edenlerin, demokratik değişim ve dönüşümü gerçekleştirecek olanların, yani bizlerin önemli bir gücü elde etmesinden geçmektedir. Tek adam sistemi ve restorasyon arasında sıkıştırılmak istenen halkımızın gerçek alternatifi bizleriz" ifadelerinin yer aldığı deklarasyonda, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Ülkede demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin, toplumsal adaletin gerçekleşmesi için yoksulluğa, yolsuzluğa, talana ve ranta dayalı bir yönetimi sürdürmüş olan bu iktidardan, büyük tahribatın sorumlularından hesap sorma konusunda oldukça kararlıyız. Bu nedenlerle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı kamuoyu ile buradan deklare ediyoruz, bu kararı paylaşıyoruz" denildi.

Kılıçdaroğlu'nun adı geçmedi

Emek ve Özgürlük İttifakı açıklamasında, hangi adaya destek verecekleri konusuna değinilmemesi dikkat çekti. CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Pazartesi günü TBMM'de HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya gelmişti. Görüşme sonrasındaki basın açıklamasında üç lider, çözümlerin yerinin TBMM olduğu vurgusu yapmıştı.

Sancar, yapıcı bir görüşme gerçekleştiğini belirtmiş, " Bu görüşmenin içeriğini de konuştuğumuz hususları da kurullarımıza taşıyacağız. İttifak güçlerimizle değerlendireceğiz. 1-2 gün içinde kamuoyuna, basına daha ayrıntılı bir açıklama yapacağız" demişti.

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