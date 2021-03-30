 EMA yetkilisinden AstraZeneca açıklaması | AVRUPA | DW | 06.04.2021

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AVRUPA

EMA yetkilisinden AstraZeneca açıklaması

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yetkisili Marco Cavaleri, AstraZeneca koronavirüs aşısı ile kan pıhtılaşması vakaları arasındaki bağlantının "açık" olduğunu söyledi. Kurum bugüne kadar bağlantıyı reddediyordu.

Spanien Madrid | AstraZeneca Impfstoff

Avrupa İlaç Ajansı'nın aşı bölümü başkanı Marco Cavaleri,tromboz (kan pıhtılaşması) vakaları nedeniyle birçok ülkede uygulanması durdurulan AstraZeneca koronavirüs aşısı ile ilgili İtalyan basınına açıklamada bulundu.

İl Messaggero gazetesine konuşan Cavaleri, aşı olan bazı kişilerde tromboz vakaları görülmesine ilişkin olarak "Bence artık bu vakaların aşı ile bağlantılı olduğu açık" dedi. Cavaleri, EMA'nın AstraZeneca aşısı ile tromboz vakaları arasındaki bağlantıya dair bugün resmi bir açıklama yapabileceğini belirtti.

EMA bugüne kadar İsveç/İngilere ortaklı AstraZeneca firması tarafından üretilen koronavirüs aşısının "güvenli" olduğunu belirtmiş ve tromboz vakaları ile aşı arasındaki bağlantıyı ortaya koyan deliller bulunmadığını açıklamıştı. Ancak aralarında Almanya'nın da bulunduğu birçok AB ülkesi aşının kullanımını sınırlandırma kararı aldı.

AstraZeneca aşısı Almanya'da şu anda sadece 60 yaşın üstündeki kişilere tavsiye ediliyor. Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) bu kararı, aşı olmalarının ardından beyin damarlarında pıhtılaşma yaşayan ve bir kısmı da bu semptomlar sonrası hayatını kaybeden genç kadınların bulunması ile gerekçelendirmişti.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu ise (MHRA) İngiliz basınına yaptığı yazılı açıklamada, son verilerin ışığında İngiltere’de 7 kişinin AstraZeneca aşısı olduktan sonra oluşan kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Kurum, aşılanan 18 milyon kişiden 30’unda kan pıhtılaşması yan etkisi görüldüğünü ve bunlardan 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

AFP/BÖ,SSB

©️ Deutsche Welle Türkçe

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