 Elvan′ın bütçe açığı açıklamalarına ekonomistlerden tepki | EKONOMİ | DW | 18.01.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Elvan'ın bütçe açığı açıklamalarına ekonomistlerden tepki

2020 yılı bütçe açığının 239 milyar liranın altında gerçekleştiğini ve tasarruf sağlandığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Elvan’a bazı ekonomistlerden tepki geldi.

Lütfi Elvan

Lütfi Elvan

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından, 2020 yılı bütçe açığına ilişkin değerlendirme yaptı. 2020 yılı bütçe açığının hedeflenen 239.2 milyar liranın altında 172.7 milyar lira olarak gerçekleştiğini söyleyen Elvan, 66.5 milyar lira tasarruf sağlandığını belirtti.

Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden "asla taviz verilmeyeceğini" söyleyen Elvan, "Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek" ifadesini kullandı.

2021 yılı bütçesini iyileştirecek "kalıcı tedbirler alındığını" belirten Elvan, bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığının yüzde 3,5 olarak hedeflendiğini kaydetti.

Uğur Gürses: Bu nasıl bir çarpıtma

Elvan'ın açıklamalarına bazı ekonomistler Twitter'dan tepki gösterdi. Ekonomist Uğur Gürses, "Bu hedeflendiği söylenen 239 milyarlık bütçe açığı, Eylül 2020 sonunda açıklanan YEP tahmini. Hedef ise 2020 başındaki bütçe kanunu ile belirlenen 138 milyar TL idi. Bu nasıl bir çarpıtma? Ayrıca 10 milyon işsiz ve iş başında olmayan kişi varken bütçe açığı tahmininin altında kalmakla övünülecek bir durumda değiliz...” paylaşımını yaptı.

Ekonomist, gazeteci Cüneyt Akman da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maliye bakanımız sorumlu olduğu bütçe hedefini bi 100 milyarcık şaşırmış. E, olur o kadarcık hesap hatası..." ifadelerine yer verdi.

 

Akman, "2018 yılı bütçe açığı 72,8 milyardı. 2019 açığı 123,7 milyar bu sene çok övünülen (?!) rakam 172.7 milyar. TÜİK'in enflasyonu yaklaşık TÜFE yüzde 15, ÜFE yüzde 25 belirlediği yıl bütçe açığı yüzde 40 artmış. Bu yıl pandemi yılı; mazur görülebilirdi, halka gerçek bir yardım yapılmış olsaydı" dedi.

Akman, "AKP 3 yılda bütçe açığını 4 kata çıkartmış. Asıl patlamanın olduğu yıllarda pandemi mi vardı? Hayır. Halka çok ciddi destek yapıldı ve o sayede herkes refah içinde de haberimiz mi yok? Hayır. O zaman sormak hakkımız bütçe açığını 3 yılda 4 kata yükseltirken kimleri beslediniz? Üç yılda bütçe açığını 4'e katlayan ekonomi yönetimi bir de vatandaşla alay eder gibi bütçede ne kadar başarılıyız diye caka satmıyor mu! Olacak iş değil. Rakamlar konusunda yanlış rakam söylemekteki ciddiyetsizlik cabası...” ifadesini kullandı.

DW / HT,AI

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

2021'de ana gündem "geçim derdi" mi olacak?

Türkiye'de milyonlarca kişiyi etkileyen geçim sıkıntısı, 2021'de de halkın başlıca gündem maddesi olmaya devam edecek. Devlet destekleri artırılmazsa, Türkiye’deki yoksul sayısı 2 kat artışla 20 milyona dayanabilir.  

Beş soruda ekonomide 2021 beklentileri

Türkiye ekonomisi 2021 yılına işsizlik, enflasyon, geçim sıkıntısı gibi ağır sorunlarla giriyor. Yatırımcıları Türkiye’ye çekmek için ortaya konan "reform" söyleminin işe yarayıp yaramayacağı ise merak konusu.  

Eksi döviz rezerviyle ekonomi artık daha da kırılgan

Eksiye düşen Merkez Bankası döviz rezervleri son 10 yılın en düşük seviyesinde. Türkiye'nin kuru sabitlemek için kaynaklarını sattığını belirten uzmanlara göre, bu durum Türkiye ekonomisini daha da kırılganlaştırabilir.  

Benzer içerik

Türkei Lütfi Elvan

Elvan: Yapısal reformları hayata geçireceğiz 17.11.2020

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yatırım ortamının iyileştirilmesi için yapısal reformların hayata geçirileceğini söyledi.

Türkei Istanbul | Menschenmenge in Einkaufsstraße

2020'de Türkiye'de neler oldu? 31.12.2020

Türkiye'de bu yıl ekonomi, siyaset ve yargıda birçok gelişme yaşandı. Hemen hepsi toplumsal izler bıraktı. 2020'nin izlerini DW Türkçe'nin haberlerinde okuyabilirsiniz.

CDU Digitaler Parteitag Laschet wird Vorsitzender

Yorum: Türklerin dostu Laschet CDU’nun yeni lideri 16.01.2021

"Türklerin dostu" olarak bilinen Laschet CDU'nun yeni lideri oldu. DW Türkçe Yayınlar Sorumlusu Erkan Arıkan'a göre bu Almanya'daki Türkiye kökenliler için olumlu bir gelişme.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Lütfi Elvan

Elvan'ın bütçe açığı açıklamalarına ekonomistlerden tepki

2020 yılı bütçe açığının 239 milyar liranın altında gerçekleştiğini ve tasarruf sağlandığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Elvan’a bazı ekonomistlerden tepki geldi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  