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Fotoğraf: Adrien Fillon/ZUMA Press Wire/picture alliance
Ekonomi

Elon Musk'tan geri adım: Twitter'ı satın alacak

27 dakika önce

Twitter'ı satın almaktan vazgeçen Elon Musk, bir kez daha karar değiştirdi. Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara almak için yaptığı anlaşmaya uyacağını beyan etti.

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Sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için bu şirketle anlaşan ancak daha sonra vazgeçen Tesla CEO'su Elon Musk, bu kararından geri döndü.

Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter'ı hisse başına 54,2 dolardan toplamda 44 milyar dolara satın almak için yaptığı anlaşmaya bağlı kalacağını ifade etti.

Bu haberin ardından Twitter hisseleri yüzde 22'nin üzerinde değer kazanarak 52 dolara yükseldi. Tesla'nın hisseleri de yüzde 3'e yakın değer kazanıp 249 dolara çıktı. Musk'ın attığı ilk geri adım üzerine ortaya çıkan belirsizliğin aylardır devam etmesi ve yargıya taşınan satın alma süreci, özellikle Twitter'ın marka değerine zarar veriyordu.

Musk'ın Pazartesi günü Twitter'a da bir mektup gönderdiği ve taraflar arasındaki davaya bakan Delaware mahkemesi hakiminin yargı işlemlerini durdurması durumunda anlaşmanın ilk hâliyle satın alma sürecini tamamlamaya hazır olduğunu bildirdiği ortaya çıktı.

Twitter şirketinin sözcüsü, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Musk'ın mektubunu aldıklarını ve kendilerinin de bu satışı 54,2 dolarlık fiyattan kapatma niyetinde olduklarını belirtti.

Musk ve Twitter geçen Nisan ayında satış için anlaşmaya varmıştı. Ancak daha sonraMusk, Twitter'ı satın almaktan vazgeçmişti.Musk, bu kararına gerekçe olarak Twitter'ın sahte hesapların sayısı hakkındaki tahmininin yanıltıcı olmasını göstermişti.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için geçen Temmuz ayında Musk'a dava açmıştı. Davanın ilk duruşması 17 Ekim'de yapılacaktı.

DW,rtr,dpa/CÖ,EC

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