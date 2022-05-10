Elon Musk Trump'ın Twitter yasağını kaldıracak

Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı satın alma işlemlerinin sonuçlanması durumunda ABD'nin eski başkanı Donald Trump'a yönelik yasağı kaldıracağını söyledi.

Financial Times'ın ev sahipliği yaptığı "Otomobilin Geleceği" adlı etkinliğe görüntülü bağlantı yoluyla katılan Musk, Trump'a uygulanan kalıcı Twitter yasağı "ahlaken kötü bir karar" ve "aşırıya kaçan budalalık" olarak nitelendirdi.

Yasağın eski başkanın sesini kısamadığını, daha ziyade görüşlerinin sağ siyasete yakın kişiler arasında daha geniş yankı bulmasına yol açtığını belirten Musk, Twitter hesaplarının kalıcı olarak kapatılmasının çok ender bir durum olması ve sadece dolandırıcılar ya da otomatik bot hesaplara karşı uygulanması gerektiğini söyledi.

Twitter, Trump'ın hesabını geçen yıl 6 Ocak'ta ABD Kongresine düzenlenen baskının ardından "şiddete kışkırtma" gerekçesiyle kapatmıştı.

Elon Musk Fotoğraf: picture alliance

Trump "Yasak kalksa bile dönmem" demişti

Trump, geçen ay Fox News televizyon kanalına yaptığı açıklamada, hesabının yeniden açılması durumunda bile Twitter'a geri dönme niyetinin bulunmadığını söylemişti. Kendi kurduğu Truth Social adlı sosyal medya kanalına odaklanacağını belirten Trump, o dönem Elon Musk'ın Twitter'ı satın alacağına yönelik haberlerle ilgili olarak da "Umarım Elon Twitter'ı satın alır. Çünkü Twitter'ı geliştirecektir ve iyi bir adamdır. Ama ben Truth'da kalacağım" demişti.

Kendisini "katı bir düşünce özgürlüğü taraftarı" olarak tanımlayan Musk, geçen ay Twitter'ı satın almak üzere 44 milyar dolarlık anlaşmaya imza atmıştı. Satın alma haberi bazı kesimlerde, düşünce özgürlüğü adına sosyal medyada nefret ve yalan haberlerin yayılmasına ortam yaratılacağı endişelerine yol açmıştı.

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