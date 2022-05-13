Twitter’in satışı donduruldu

Teknoloji alanındaki yatırımları ile ünlü, ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk, satın almak için başvurduğu Twitter sosyal platformunun devir teslim işlemlerinin şimdilik durudurulduğunu açıkladı. Musk, satış işlemlerini tamamlamadan önce Twitter'daki kullancılardan gerçek olmayanlarının oranının hesaplanmasını bekleyeceğini duyurdu. Musk, Twitter’da gerçek olmayan kullanıcıların oranının gerçekten de yüzde 5'in altında olup olmadığının hesaplanmasını bekleyecek.

Twitter, hafta başında yaptığı açıklamada, gerçek kullanıcılar dışındaki hesapların bütün kullanıcılara oranının yüzde 5'in altında olduğu yönünde tahmin belirtmişti. Twitter’a talip olan Elon Musk, gerçek olmayan ve genelde spam haberler ve mesajlar gönderen bu tip kullanıcı veya sahte hesapları Twitter’dan uzaklaştırmayı hedeflediğini duyurmuştu.

Fotoğraf: Sergey Elkin

Twitter borsa öncesi değer kaybetti

Musk’ın Twitter’in pazarlığındaki son duruma dair yaptığı açıklama üzerine paylaşım platformu Twitter’in borsa açılmadan önceki değerinde düşüş kaydedildi ve senetleri 34,50 dolardan işlem gördü.

Musk ise hisse sahiplerine hisse değerinin 54,20 dolar olacağını vaat etmişti. Perşembe akşamı borsa kapanırken Twitter hisseleri 45,08 dolardan işlem gördü. Hisselerdeki düşüş, yatırımcıların Musk’ın satın alımı tamamlayacağına dair şüphelerinin güçlenmesine yoruluyor.

Elektro otomobil Tesla'nın sahibi Elon Musk ile Twitter, satış işlemlerini geçen ay başlatmış, 44 milyar dolar büyüklüğündeki satışı sene sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini duyurmuştu. Satın alma işleminden önce de Twitter'daki paylaşımlarıyla dikkat çeken Tesla şefi Musk, daha önce Twitter’in borsadaki hisselerinin yüzde 9'unu zaten satın alarak hissedar olmuştu.

AFP,dpa/ETO,EC