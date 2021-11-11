Elektronik posta

Mayıs ayından bu yana en yüksek vaka sayısı

Türkiye'de günlük vaka sayısı 28 bin 224'e yükseldi. Bu, Mayıs ayından beri kaydedilen en yüksek oran oldu. Bakan Koca ise vaka ve can kayıplarında aşısızların oranının çok yüksek olduğunu söyledi.