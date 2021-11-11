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Elektronik posta

Elektronik posta (e-posta), kullanıcıların elektronik ortamda yazdıkları ve birbirlerine gönderdikleri iletilere verilen ad. İnternet üzerinden gönderilen dijital mektup. "@" işareti ile bilinir.

DW Türkçe'nin e-posta ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Illustration: Türkische Lira, 10-Lira-Banknote, aufgenommen am 15.08.2018 in Osterode am Harz. Foto: Frank May/picture alliance | Verwendung weltweit

Dolar/TL kuru 9,98’e çıktı 11.11.2021

Dolar/TL kuru 9,98’e dayanarak tarihi zirveyi gördü. Türk Lirası‘ndaki düşüş ABD’de beklentilerin çok üzerinde açıklanan enflasyondan sonra ABD dolarının değer kazanmasının ardından geldi.
ARCHIV - 09.05.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Zahlreiche Menschen mit Masken sind auf der Schildergasse, einer der Haupteinkaufsstraßen Kölns, unterwegs. (Zu dpa Corona-Umfrage: Angst vor Ansteckung - zugleich mehr Sorglosigkeit) Foto: Marius Becker/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Almanya'da vaka yoğunluğunda en yüksek sayıya ulaşıldı 08.11.2021

Almanya'da 100 bin nüfus başına bir haftada tespit edilen vaka sayısı 201,1'e yükseldi. Şimdiye kadarki en yüksek sayı 197,6 ile geçen yıl Aralık ayında kaydedilmişti.
People look on at burnt cars in the aftermath of a fuel tanker explosion in Freetown on November 6, 2021. - A fuel Tanker exploded at PMB Wellington Industrial Estate east of Freetown on November 5, 2021, killing around 80 people. (Photo by Saidu BAH / AFP) (Photo by SAIDU BAH/AFP via Getty Images)

Sierra Leone'deki tanker patlamasında 100'e yakın can kaybı 06.11.2021

Afrika ülkesi Sierra Leone'de kaza yapan bir tankerin patlaması sonucu en az 99 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında tankerden sızan benzini toplamaya çalışan kişilerin olduğu bildirildi.
Sitzende Frau an einem Holzsteg, Chiemsee, Bayern, Deutschland, Europa, ÖffentlicherGrund, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Her beş Almandan biri yalnız yaşıyor 02.11.2021

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre evlerinde yalnız yaşayan kadın ve erkeklerin oranı yüzde 20’yi geçiyor. 25-30 yaş arası yalnız erkeklerde ise bu oran yüzde 35’e yakın.

Misafir işçilikten müzisyenliğe | Almanya'da Türkçe rap'in doğuşu 29.10.2021

Türkiye-Almanya arasındaki İşgücü Antlaşması ile misafir işçi konumunda Almanya'ya yerleşen Türkler, beraberlerinde şiirlerini ve şarkılarını da getirdi. Ancak 90'lı yılların ırkçı saldırıları ile bugün Berlin'den İstanbul'a yayılan yeni bir müzik türü, Türkçe rap ortaya çıktı. Cartel grubundan Erci E. DW Türkçe'ye konuştu.

Ekonomi uzmanları: Enflasyondaki yükseliş devam edebilir 28.10.2021

Merkez Bankası Kavcıoğlu, 2021 yılı enflasyon tahmininin yüzde 14'ten yüzde 18,4'e çıkarıldığını açıkladı. DW Türkçe'ye konuşan ekonomi uzmanları, yıl sonuna kadar bu tahminin aşılabileceği görüşünü dile getirdi.
August 14, 2018*** A picture taken on August 14, 2018 shows the logo of Turkey's Central Bank (TCMB) at the entrance of the bank's headquarters in Ankara, Turkey. (Photo by ADEM ALTAN / AFP) (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

Enflasyon tahmini yüzde 18,4'e yükseldi 28.10.2021

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, bu yıl için enflasyon tahminini yüzde 18,4'e, gıda enflasyonu varsayımını da yüzde 23,4'e yükselttiklerini açıkladı.

Gelibolu'da tarihe dalış | "1915'e, 1. Dünya Savaşı'na götüren bir zaman makinesi gibi" 16.10.2021

Çanakkale Boğazı'nın dalgalarının altında yatan 14 gemi enkazından oluşan yeni sualtı müzesi, 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf devletleri arasında yaşanan çatışmalara ışık tutuyor. Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda, 106 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Zırhlısı 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık gemi dalış turizmine açıldı.
15.03.2019, Berlin: Abgeordnete nehmen an einer namentlichen Abstimmung im Bundestag teil (Aufnahme mit Langzeitbelichtung). Themen der 87. Sitzung sind unter anderem Internationaler Frauentag, Ost-Quote in Bundesbehörden und Teilhabe von Menschen mit Behinderung an Wahlen. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Alman meclisinde göçmen kökenlilerin oranı arttı 30.09.2021

Almanya'da 26 Eylül'de seçilen yeni Federal Meclis'te göçmen kökenli milletvekillerinin oranı yüzde 3 artarak yüzde 11,3'e yükseldi. Göçmen kökenli milletvekillerinde başı Sol Parti çekerken Hristiyan Birlik son sırada.
28.05.2020, Berlin im Plenar_Saal im ReichtagsgebÃ_ude des Deutschen Bundestag in Berlin | Verwendung weltweit

18 Türkiye kökenli siyasetçi Federal Meclis'e girdi 27.09.2021

Almanya’da yapılan seçimlerden Sosyal Demokrat Parti az farkla birinci çıktı. Seçim sistemine bağlı olarak milletvekili sayısı 735’e yükseldi. Federal Meclis’e giren vekiller arasında 18 Türkiye kökenli de bulunuyor.
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 26: Olaf Scholz, chancellor candidate of the German Social Democrats (SPD), waves to supporters in reaction to initial results at SPD headquarters in federal parliamentary elections on September 26, 2021 in Berlin, Germany. Voters have gone to the polls nationwide today in elections that herald the end of the 16-year chancellorship of Angela Merkel. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Almanya seçimlerinde geçici resmi sonuçlar açıklandı 27.09.2021

Almanya'da seçimler güç dengelerini değiştirdi. SPD yüzde 25,7 ile birinci parti olurken Hristiyan Birlik partileri tarihi bir düşüşle yüzde 24,1'e geriledi. İşte son sonuçlar…
A teller holds Turkish lira banknotes at a currency exchange office in Istanbul on August 13, 2018. - Turkey's troubled lira tumbled on August 13 to fresh record lows against the euro and dollar, piling pressure on stock markets on fears the country's crisis could spill over into the world economy. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) (Photo credit should read YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

Dolar sürpriz faiz indirimi ile rekor kırdı 23.09.2021

TCMB, politika faizini yüzde 18’e indirirken sürpriz faiz kararı döviz piyasalarını sarstı. Dolar kuru 8,80, Euro kuru ise 10,33 ile rekor tazeledi. Uzmanlara göre Erdoğan’ın faiz indiriminde ısrarı ciddi risk taşıyor.
August 14, 2018*** A picture taken on August 14, 2018 shows the logo of Turkey's Central Bank (TCMB) at the entrance of the bank's headquarters in Ankara, Turkey. (Photo by ADEM ALTAN / AFP) (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

Merkez Bankası faiz düşürdü 23.09.2021

TCMB Para Politikaları Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü.
A participant stands at the OECD headquarters in Paris during the presentation of the Economic Outlook at the 2013 OECD Week on May 29, 2013. AFP PHOTO ERIC PIERMONT (Photo credit should read ERIC PIERMONT/AFP via Getty Images)

OECD Türkiye için büyüme tahminini yükseltti 21.09.2021

Ara dönem ekonomik görünüm raporu açıklayan OECD Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 8,4'e yükseltirken, enflasyon beklentisini de yüzde 17,8'e çıkarttı.

April 27, 2021, Ankara, Turkey: A health worker collects a swab sample from a woman to test for coronavirus COVID-19 at a hospital. Turkish President Recep Tayyip Erdogan announced on April 26 that Turkey will enforce a full lockdown between April 29 and May 17 to stem the spread of coronavirus Ankara Turkey - ZUMAg241 20210427_zip_g241_001 Copyright: xAltanxGocherx

Mayıs ayından bu yana en yüksek vaka sayısı 15.09.2021

Türkiye'de günlük vaka sayısı 28 bin 224'e yükseldi. Bu, Mayıs ayından beri kaydedilen en yüksek oran oldu. Bakan Koca ise vaka ve can kayıplarında aşısızların oranının çok yüksek olduğunu söyledi.

Türkei - Coronavirus: Markt Menschen mit Schutzmasken in Edirne, Türkei aus Angst vor der Covid-19 Pandemie

Ağustos ayı yıllık enflasyonu yüzde 19,25'e yükseldi 03.09.2021

Türkiye'de Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 19,25'e yükselerek son 28 ayın zirvesine çıktı. En yüksek fiyat artışı ise gıda ve alkolsüz içecekler ile ev eşyası grubunda oldu.
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