Elektrik faturalarında indirim sınırı 210 kilovata çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından enerji fiyatlarındaki düzenleme, Adalet Bakanlığı'nda yapılan değişiklik ile bazı alanlara yönelik ekonomik teşvikler ve diğer gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Salgın döneminde dünyada kömür fiyatları 5 kat, doğal gaz fiyatları 10 kat artarken, biz ülkemizde bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için yoğun gayret gösterdik. Uzunca bir süre doğal gazda yüzde 75, elektrik faturalarında yüzde 50 sübvansiyon uyguladık. Yılbaşı itibarıyla enerji piyasalarında sürdürülebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık" diye konuşan Erdoğan, kademeli elektrik faturalarına uygulanacak indirim sınırının 150'den 210 kilovata yükseltildiğini duyurdu.

Erdoğan, "Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının 2 kat, hatta 3 kat arttığı yönündeki şikayetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdim. Bu çerçevede en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilovata, dolayısıyla aylık tüketimi de 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımızın lehine yapılacak bu yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir" dedi.

Erdoğan, "Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık. Yakında tümüyle kaldırıyoruz" diye konuştu.

Adalet Bakanlığı'ndaki değişim

Adalet Bakanlığı'na Abdulhamit Gül'ün yerine bu görevi daha önce de yapan Bekir Bozdağ'ın atanmasına ilişkin açıklamalarda da bulunan Erdoğan, "Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a tekrar hoş geldiniz diyorum. Ülkemize ve siyasete yaptığı nice hizmetler yanında 15 Temmuz gecesi Meclis'e bombalar yağarken darbecilere yiğitçe meydan okuyuşu ile hatırladığımız Bekir Bozdağ'a Adalet Bakanlığı görevinde başarılar diliyorum. Bakanlık görevinden affını isteyen Abdulhamit Gül kardeşimize bugüne kadar hakkı ve hakkaniyeti gözeterek gösterdiği samimi gayretler, sükunetle yürüttüğü hizmetler için teşekkür ediyorum" dedi.

Gül ile farklı platformlarda, farklı vesilelerle çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre kabinede revizyona gitmemiz gayet tabiidir. Aksi yönde bir tutum, hayatın olağan akışına aykırı olur. Her görev gibi kabinedeki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Bayrağı teslim alan arkadaşımız yeni bir enerjiyle heyecanla vizyonla hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürmektedir. Bu çerçevede yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini kurduğumuz 2018 Temmuz ayından bugüne kadar 6 bakanımız değişti. Bir bakanlığımızın ikiye ayrılması sebebiyle 7 arkadaşımız da kabineye girdi. Bundan sonra da elbette gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz. Bizim için asıl olan ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak, gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi emanet etmektir. Milletimizin bize ülkeyi yönetme sorumluluğu verdiği 2002 Kasım'ından bugüne kadar beraber çalıştığımız, hayata geçirdiğimiz eser ve hizmetlere katkısı olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."

Kamuya 2 bin 927 engelli personel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçirdiklerini belirterek, engellilere yönelik yılın ilk memur atamasının 8 Şubat'ta yapılacağını ve her eğitim kademesinden 2 bin 927 engellinin kamuya yerleşiminin sağlanacağını ifade etti.

2022 yılında tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkardıklarını da vurgulayan Erdoğan, "Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz"

dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangılarıyla mücadeleye ilişkin olarak da insansız hava aracı sayısının 8'e, yangın söndürme uçaklarının sayısını 20'ye, helikopter sayısını ise 55'e çıkartacaklarını belirtti.

DW/TY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe