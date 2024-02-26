Elazığ'da madendeki göçükte kalan işçiler kurtarıldı

Elazığ'da bir krom madeninde göçük meydana geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, göçük altında kalan tüm işçilerin kurtarıldığını bildirdi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan dört işçiden birinin kendi imkanlarıyla göçükten çıktı. Diğer üçü ise bölgeye giden ekipler tarafından kurtarıldı.

Palu ilçesi Kayaönü köyündeki Polay Madencilik'e ait bir krom madenindeki yeraltı ocağında bugün saat 10.04'te bir göçük meydana geldi. Olayın ardından bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı açıklamada göçük altında dört işçinin kaldığını, bir işçinin kendi imkanlarıyla göçükten çıktığını belirtti. Açıklamada, olay yerine giden arama ve kurtarma ekiplerinin diğer üç işçiyi de kurtardığı, bir işçinin yaralandığı, diğer işçilerin sağlık durumlarının ise iyi olduğu kaydedildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, olayla ilgili inceleme başlatıldığını da duyurdu.

Olayla ilgili daha önce valilikten yapılan açıklamada, göçük altında dört işçinin kaldığı, yapılan müdahale ile üç işçinin kurtarıldığı belirtilmişti. Açıklamada, bir işçiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

AFAD tarafından daha önce yapılan açıklamada ise Elazığ'ın Alacakaya bölgesinde bir krom madeninde göçük meydana geldiği belirtilerek, ilk belirlemelere göre üç maden işçisinin göçük altında kaldığı ifade edilmişti. AFAD'ın açıklamasında "Arama kurtarma çalışmaları sonucunda iki maden işçisi kurtarılmış; bir vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor" denilmişti.

DHA, DW/JD, EC