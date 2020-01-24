Elazığ'da şiddetli deprem

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan şiddetli bir sarsıntı yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 20.55'te meydana gelen depremin büyüklüğü 6,8. AFAD, ilk belirlemelere göre depremde 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Depremde binalar hasar gördü

6,75 kilometre derinliğindeki deprem Güneydoğu Anadolu bölgesi genelinde hissedildi. Ayrıca Karadeniz bölgesinde Tokat, Samsun ve Çorum'da da sarsıntı hissedildi.



Binalar hasar gördü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da Maden ilçesine bağlı Gezin beldesinde 4-5 katlı bir binanın yıkıldığını, bir kişinin sağ olarak kurtulduğunu, enkaz altına kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Elazığ'ın merkezinde bazı binaların hasar gördüğünü belirten Soylu, Malatya Pötürge'de birkaç binanın yıkıldığı veya hasar aldığı konusunda bir bilgimiz var. Köylerde hasar olduğu konusunda da bilgi var" diye konuştu.

225 yaralı

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 225 yaralı olduğunu duyurdu.

Elazığ'da gaz sıkışmasından kaynaklı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Elazığ Belediyesi hastanelerde tedavi gören yaralılar için acil kan ihtiyacı olduğunu bildirdi ve vatandaşları kan vermeye çağırdı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise depremin büyüklüğü 6,6; derinliği ise 4,8 kilometre.

Depremin ardından AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 35 artçı depremin kaydedildiğini açıkladı.Artçı sarsıntıların sürdüğü bildiriliyor.

Deprem paniğe yol açtı

DW/GY,TY

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