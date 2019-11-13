El Kaide'nin Yemen'deki lideri öldürüldü

Beyaz Saray, El Kaide'nin Arap Yarımadası lideri Kasım el-Rimi'nin ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, El Kaide'nin Arap Yarımadası'ndaki askeri sorumlusu Kasım el-Rimi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Yemen'de düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğü duyuruldu. Ancak açıklamada el-Rimi'nin ne zaman ve nasıl öldürüldüğüne dair bilgi verilmedi. Kasım el-Rimi'nin 2015 yılından bu yana El Kaide'nin Arap Yarımadası sorumlusu olduğu belirtiliyor.
El Kaide'nin en güçlü isimlerinden biri olarak sayılan el-Rimi, ABD'nin en çok aranan teröristler listesinde bulunuyordu ve başına 10 milyon dolar ödül konmuştu.
ABD, El Rimi'yi 2008 yılında Yemen'deki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı da dahil çok sayıda şiddet eyleminden sorumlu tutuyor. Açıklamasında El Rimi'nin El Kaide'nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin'le birlikte Afganistan'da çalıştığını da vurgulayan Beyaz Saray, El Rimi'nin Yemen'de sivillere karşı acımasız bir şekilde şiddet kullandığına da işaret etti. Beyaz Saray, El Rimi'nin ölümüyle ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik tehlikelerin bertaraf edildiğini belirtti.
El Rimi'ye ait olduğu belirtilen ve Florida eyaletinde askeri bir üsse geçen Aralık ayında düzenlenen saldırının arkasında El Kaide'nin olduğunu söylediği bir ses kaydı kısa bir süre internete sızmıştı. Askeri üsse düzenlenen bu saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı.
Öte yandan New York Times gazetesi, El Rimi'nin bir hava saldırısında öldürülmüş olabileceğini Ocak ayının sonunda yazmış ve Trump da bu haberi Twitter hesabından paylaşmıştı.
Trump, son aylarda radikal örgütlerin liderlerine düzenlenen operasyonlarla terörle mücadeledeki kararlılığını vurgulamak istiyor. ABD güçleri, Ekim ayında Suriye'nin kuzeybatısında IŞİD hedeflerini vurmuş, geçen Ocak ayında da İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani de Irak'ın başkenti Bağdat'da düzenlenen bir saldırıda öldürülmüştü.
ABD güçleri Yemen'de insansız hava araçlarıyla (İHA) operasyonlar düzenliyor.
dpa,AFP/HS,SSB
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