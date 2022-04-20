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Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğluFotoğraf: İBB
PolitikaTürkiye

İmamoğlu'na 4 yıl 1 aya kadar hapis istemi

2 saat önce

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı. Savcı, İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi.

https://www.dw.com/tr/ekrem-i%CC%87mamo%C4%9Fluna-4-y%C4%B1l-1-aya-kadar-hapis-istemi/a-61521235

31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasında savcılık mütalaasını açıkladı. Savcılık makamı, İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019 tarihinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada sarf ettiği sözlerin, "YSK üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte" olduğu gerekçesiyle geçen yılın Mayıs ayında dava açılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamedeİmamoğlu'nun o dönem Yüksek Seçim Kurulu Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde, "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçu işlendiği ileri sürülmüştü.

İddianamede İmamoğlu’nun 4 Kasım 2019 günü Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır…" şeklindeki sözleriyle kurul üyelerine alenen hakaret ettiği iddia edilmişti.

31 Mart 2019'da gerçekleştirilen İBB Başkanlığı seçimi 6 Mayıs'ta iptal edilmiş, İmamoğlu yenilenen seçimden yine en çok oyu alan aday olarak çıkarak belediye başkanı seçilmişti.

DHA / EC,ET

 

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