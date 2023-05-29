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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğluFotoğraf: Linda Say/dpa/picture alliance
PolitikaTürkiye

Ekrem İmamoğlu: Her şey yeniden başlıyor

1 saat önce

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerin sonuçlanmasının ardından "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor" açıklamasında bulundu. İmamoğlu, İstanbulluları Maltepe'deki fetih etkinliğine davet etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin sonuçlarınıdeğerlendirdi.

İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın: Değişmeyen tek şey değişimdir" mesajıyla paylaştığı açıklamasında, "28 Mayıs seçimleri sonuçlandı. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bir siyasetçi olarak bu sonuçların milletimize ve güzel ülkemize hayırlar getirmesini elbette temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin şimdi, hızlıca normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı vardır" diyen CHP'li siyasetçi, "Bugün büyük hayal kırıklığı yaşayan on milyonların olduğunu farkındayım. Sevgili çocuklar, sakın ama sakın üzülmeyin. Kıymetli gençler, sakın ama sakın umutsuzluğa asla kapılmayın. Hanımefendiler asla tedirgin olmayın. Beyefendiler, başınız dik yürümeye devam edin. Biz az zamanda çok ve büyük işler başarabilen bir ulusuz. Yine başarırız. Benzer bir hayal kırıklığı bundan beş yıl önce de yaşanmıştı. Ama sadece dokuz ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve hep birlikte sonuç aldık, birlikte başardık" açıklamasında bulundu.

"Mücadeleye devam edeceğiz"

İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın: Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık" diye ekledi.

İmamoğlu, "Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz. Büyük Atatürk diyor ki 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır'. İstanbul'da benim gibi milyonlarca, Türkiye'de on milyonlarca umutlu hem de çok umutlu demokrasi neferleri var" dedi.

Maltepe'deki fetih etkinliğine davet

"Başta demokrasi neferleri olan sizleri, sevgili çocukları, o canım gençleri, anneleri ve bütün İstanbulluları bugün saat 20.00'de Maltepe Meydanı'nda düzenlediğimiz 570'nci fetih etkinliklerine davet ediyorum" diyen İBB Başkanı, "Bu akşam orada göz göze geleceğiz, yürek yüreğe olacağız. Yapacaklarımızı ve değişimi konuşacağız. Tüm kalpleri fethetmek için nasıl daha hızlı koşacağımızı birlikte paylaşacağız. Bana inanın. Yolumuz uzun, gençliğimiz var. İnancımız tam. Ve bana güvenin. Her şey çok güzel olacak" diye ekledi.

 

DW / CÖ,ET

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