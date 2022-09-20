Ekrem İmamoğlu davası: Siyasi yasak gelir mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen İstanbul seçimlerine ilişkin dönemin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla açılan davada yargılanmasına 21 Eylül Çarşamba günü devam edilecek. İmamoğlu'nun Avukat Kemal Polat, o sözlerinin hedefinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu belirterek, "Bu davanın sonuçları Sayın İmamoğlu'nu önümüzdeki seçimlerde engellemeye yönelik sonuçlar doğurabilir. Ancak hukuk kuralları içinde hareket edildiğinde bu davadan bir ceza çıkmaması gerekir" dedi. Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak kararı getirilmesi için ise davada bir yıl ve üzeri hapis cezası çıkması ve bu kararın kesinleşmesi gerekiyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tartışmalı bir yargı kararıyla siyasi yasak getirilmesinin ardından gözler bu kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına çevrildi. Davanın bir sonraki duruşması 21 Eylül'de İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşma saat 11.00'de başlayacak.

İmamoğlu hakkında "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan bir yıl üç ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapis cezası isteniyor.

Davanın son duruşması öncesi hâkimin değiştirilmesi ise tartışma yaratmıştı. Dava hâkimi Hüseyin Zengin, isteği dışında İstanbul'dan Samsun'a atanmış, yerine ise Mehdi Komşul getirilmişti.

Avukat Kemal Polat: Hiç ceza çıkmaması gerekir

Peki, 21 Eylül'deki duruşmada bir karar çıkacak mı? DW Türkçe'ye konuşan İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, duruşmada bir karar beklemediğini ifade ederek, bazı usulü işlemlerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Avukat Kemal Polat, bu davanın İmamoğlu'nun siyasi kariyerini doğrudan etkileyeceğini belirterek, "Bu davanın sonuçları Sayın İmamoğlu'nu önümüzdeki seçimlerde engellemeye yönelik sonuçlar doğurabilir. Bunu arzu edenler de olabilir. Ancak hukuk kuralları içinde hareket edildiğine bu davadan bir ceza çıkmaması gerekir. Hiç açılmaması gereken bir davaydı" dedi.

İmamoğlu'na hangi durumlarda siyasi yasak gelir?

Duruşmada bir karar çıkması durumunda Ekrem İmamoğlu hakkında hangi hallerden siyasi yasak kararı çıkabilir? Bu sorunun yanıtını bir dönem Yargıtay'da siyasi partiler masasında da görev yapan emekli Yargıç Ömer Faruk Eminağaoğlu verdi.

Eminağaoğlu'na göre, İmamoğlu'na bir yıl ve üzeri hapis cezası verilirse ve bu karar kesinleşirse siyasi yasak gelir. Bu durum, 2023 seçimlerindeki olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile 2024'teki belediye başkanlığı adaylığını engeller.

Eminağaoğlu, görev suçu olmadığı için ceza çıkması durumunda İçişleri Bakanlığı'nın İmamoğlu'nu doğrudan görevden alamayacağını söyledi. Ancak Eminağaoğlu, 1 yıl ve üzeri ceza aldığı için İmamoğlu'nun belediye başkanlığı görevinin son bulacağını kaydetti. Bu durumda ise İBB Belediye Meclisi, kendi üyeleri arasında bir kişiyi başkan olarak atayacak. Belediye Meclisi'nde AKP ve MHP'nin çoğunlukta olması nedeniyle sonucun iktidar lehine çıkması bekleniyor.

Hangi hallerde siyasi yasak gelmez?

Hukukçular, İmamoğlu'nun 1 yılın altında ceza alması veya cezasının paraya çevrilmesi ile bunun ertelenmesi durumlarında siyasi yasak kararı gelemeyeceği belirtiliyor.

Öte yandan cezanın kesinleşmesi için mahkeme kararından sonra istinaf ve Yargıtay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Bunun ise en az bir yıl zaman alacağı tahmin ediliyor.

İmamoğlu kime "ahmak" dedi?

Peki, Ekrem İmamoğlu "ahmak" ifadesini kime karşı kullandı?

İmamoğlu, geçen Ocak ayında katıldığı duruşmada bu sözlerinin hedefinin YSK üyeleri değil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu vurgulamıştı.

İçişleri Bakanı Soylu, 2019 yılında İmamoğlu'nu kast ederek, "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek" demişti.

İmamoğlu da buna yanıt olarak "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" karşılığını vermişti.

Dava sürecinde İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatları da mahkemeye dilekçe vererek, davaya katılma talebinde bulunmuş ve İmamoğlu'ndan şikayeti olmuştu.