Ekrem İmamoğlu CHP liderliği için adaylığa mı hazırlanıyor?

CHP'de "değişim" mesajı veren İmamoğlu'nda ibre artık adaylıktan yana. DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre CHP'deki ilçe ve il kongrelerinde özellikle delege belirleme süreçlerinde İmamoğlu da hamleler yapacak.

Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinden beklediği sonucu alamayan CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına dair sessizliğini korurken yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile partisinin yönetiminde büyük bir değişikliğe gitti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde beklediği sonucu alamaması ve CHP'nin milletvekili sayısını ciddi oranda artıramaması da parti içerisinde "Kılıçdaroğlu bırakacak mı?" tartışmalarının başlamasına yol açtı. Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs gecesi "mücadelemiz sürecek" ifadeleriyle yerel seçimleri işaret ederken partisinin başında kalacağı mesajını verdi. CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'nun gitmesini isteyenler kadar kalmasının daha doğru olacağını savunanlar da var. Hem Genel Merkez hem de Meclis koridorlarında ana gündem başlığı bu. "Kalmalı mı, gitmeli mi?" tartışmalarının sık sık yapıldığı CHP'de herkesin gözü ise İmamoğlu'nun üzerinde.

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na mesaj?

Kılıçdaroğlu'nun CHP yönetiminde yaptığı değişiklik öncesi sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da dikkat çeken "değişim" mesajları geldi. DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre İmamoğlu'nun adaylık konusunda "kararlı" olduğu ifade edilirken kongrelerdeki delege belirleme süreçlerine dair çalışmalara başladığı kaydediliyor.

İmamoğlu önceki gün yaptığı açıklamada, seçimlere ilişkin, "Seçimler, bir sonraki aşamasında mutlak bir öz eleştiri, bir muhasebe gerektirir. Üst üste üç kez cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Bu seçimlerden sonra da şunu yapamayız: Yani aynı şeyleri yapıp, yol yürüme gafletine kapılamayız" derken CHP'nin "irtifa kaybettiği" imasında da bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerinde değişiklik yapmadan önceki açıklamalarının hatırlatılması üzerine de İmamoğlu, "Çok net olarak güçlü bir değişimden bahsetmiştim. Topyekun bir değişim, bir anlayış değişimi, köklü bir değişim, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim. Dolayısıyla ben, aynı yerde devam ediyorum. O değişim anlayışını, halen en güçlü şekilde talep eder durumdayım. Değişimin sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz" sözleriyle direkt CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na işaret etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Fotoğraf: Arşiv) Fotoğraf: ANKA Agentur

CHP Genel Merkezi'nden de yakından takip edilen konuşmaya dair kurmaylara "direkt yanıt verilip polemiğe girilmemesi" talimatı verildiği ifade edildi.

İmamoğlu'nun "siyasi yasak" tepkisi

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, Ekrem İmamoğlu cephesinde, İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" veya "CHP adaylığı" gündeme geldiğinde, CHP yönetiminden gelen "siyasi yasak tehdidi var" açıklamaları eleştiriliyor. İmamoğlu cephesi bu söylemi, "Açıkça 'aday olma' demek yerine bu tür gündemler açılarak üstü kapalı mesaj veriliyor. Bunların hepsi şu an için netleşmeyen süreçler. Hukuki süreçler devam ediyor" şeklinde yorumlanıyor.

Aday olacak mı?

Peki "değişim" söylemi ile Kılıçdaroğlu'na yönelik mesajlar veren İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak mı? İmamoğlu'na yakın kurmaylar, "Aday olmayacağız" demiyor ancak şu an için sürecin izlendiğini ifade ediyor.

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre İmamoğlu cephesinde ibre artık aday olmaktan yana. Eğer kurultay yerel seçimler sonrasına bırakılsaydı İmamoğlu, olağanüstü kurultay talep edecekti. Fakat sürecin başlaması ve kurultayın Ekim ayı sonu veya Kasım ayında gerçekleşecek olması üzerine şimdilik bu talebin rafa kalktığı öğrenildi.

Yeni MYK, 6 Haziran Salı günü yaptığı ilk toplantıda olağan kongreler sürecini başlatma kararı almıştı.

İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu ile yarışan bir görüntü vermek istemediği de ifade ediliyor. İşte bu noktada bir "baba-oğul" ilişkisi içerisinde Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu adaylığa işaret etmesi için diyalog ve temasların kurultaya kadar sürdürüleceği ifade ediliyor.

Delege çekişmesini kim kazanacak?

CHP'de diyalog zemini aransa da İmamoğlu'nun özellikle ilçe ve il kongreleri süreçlerinde "değişim" mesajlarının dozunu artırarak sürdüreceği, bazı kongrelerde belli adaylara da açık destek verebileceği konuşuluyor. Belli il kongrelerine de İmamoğlu'nun katılabileceği ve buralarda da mesajlarını sürdüreceği aktarılıyor.

DW Türkçe daha önce kongrelerde yaşanabilecek çekişmeleri gündeme taşımıştı. Bu çekişmelerin sadece il değil ilçe kongrelerinde de yaşanabileceğine dikkat çekiliyor. İmamoğlu'nun da Kılıçdaroğlu'nun da bu süreçleri "güç gösterisi" olarak kullanabileceği kaydediliyor. Delege hakimiyeti sağlayabilmek, kurultayda olası adaya büyük güç sağlayabiliyor. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun delege üzerinde oldukça güçlü olduğu biliniyor. İmamoğlu'nun da bu güçten haberdar olduğu ve özellikle "değişim ve dönüşüm" söylemi ile bu gücü kırmaya çalışacağına dikkat çekiliyor. Ayrıca bazı illerde İmamoğlu'nun desteklediği adayın kazanması halinde psikolojik olarak üstünlük kurulabileceği de değerlendiriliyor.

CHP'nin kurultayda oy hakkı olan yaklaşık 1400 delegesi bulunuyor.