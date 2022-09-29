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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/R. Hackenberg
EkonomiTürkiye

Ekonomik güven endeksi yıllık bazda 8,7 puan geriledi

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekonomik güven endeksi, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 8,7 puan azalarak 94,3’e geriledi.

https://www.dw.com/tr/ekonomik-g%C3%BCven-endeksi-y%C4%B1ll%C4%B1k-bazda-87-puan-geriledi/a-63278274

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre değişiklik göstermeyerek 94,3 değerinde kaldı. Ancak ekonomik güven, yıllık bazda 8,7 puan geriledi. 2021 yılının Eylül ayında 103 puan olan ekonomik güven endeksi, 2022 Eylül’ünde 94,3 değerini aldı.

TÜİK verilerine göre bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 72,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 118,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,7 oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 88,1 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi, yüzde 1,2 oranında azalarak 100,2 değerini aldı.

ANKA / HT,TY

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