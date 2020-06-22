Ekonomik güven endeksi 73,5'e çıktı

Koronavirüsün 100 gününde Türkiye ekonomisi

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir ekonomik fatura çıkardı. Peki, ekonomi yönetimi bu faturayı sınırlamak için hangi önlemleri aldı, bu önlemler ne kadar etkili oldu? Bir kronoloji… (18.06.2020)