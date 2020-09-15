 Ege′de sığınmacıları taşıyan tekne battı | AVRUPA | DW | 09.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Ege'de sığınmacıları taşıyan tekne battı

Türkiye'den Yunanistan'ın Sisam adasına geçmek üzere yola çıkan bir tekne battı. Teknede bulunan 6 yaşındaki bir çocuk boğulurken 17 kişi kurtarıldı.

default

Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan bir teknenin batması sonucu 6 yaşındaki bir çocuk boğularak öldü.

Yunan Sahil Güvenlik sözcüsü Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı  açıklamada, iki Yunan Sahil Güvenlik teknesinin 17 sığınmacıyı kurtardığını bildirdi. Sözcü,  7 kişinin ise yüzerek sahile çıkmayı başardıklarını belirtti. Aynı kaynak,  Türkiye'nin Ege kıyılarından Sisam'a doğru  yola çıkan teknenin Pazar günü battığını kaydetti.

Yunan adalarına geçen sığınmacı sayısı azaldı

Öte yandan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) bu yıl Türkiye'den Ege Denizi'ndeki Yunan adalarına kaçak geçmeye çalışan insan sayısının önemli ölçüde azaldığını açıkladı. UNHCR'den yapılan açıklamada, bu yıl 1 Kasım 2020 tarihine kadar Türkiye'den Yunan adalarına geçen sığınmacıların sayısı 9 bin 247 olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı döneminde 52 bin 553 sığınmacı Türkiye'den Yunan adalarına geçmişti.

Rakamlardaki güçlü düşüşte Yunan Sahil Güvenliği'nin  Türkiye ile Yunanistan  deniz sınırlarındaki denetimlerini  sıkılaştırmasının yanı sıra korona salgını ve Türkiye'de salgınla ilgili alınan kısıtlama kararlarının etkili olduğu belirtiliyor.

dpa/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Türkiye'den Midilli'ye geçen sığınmacılarda korona çıktı

Türkiye'den Ege Denizi'ndeki Yunan adası Midilli'ye geçen bir grup sığınmacıda koronavirüs tespit edildiği açıklandı.  

Yunanistan: Türkiye Ege'ye sığınmacı taşıyor

Yunanistan Savunma Bakanı, Ankara'nın Ege kıyılarına sığınmacı taşıdığını iddia ederek önümüzdeki günlerde Türkiye’den çok sayıda sığınmacı ve göçmenin Yunanistan'a gelmesinden endişe ettiklerini söyledi.  

Benzer içerik

Griechenland Flüchtlinge Lesbos

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden AB'ye çağrı 15.09.2020

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Almanya ve AB'yi "acil insani durum" olarak nitelendirdiği Midilli'deki sığınmacılar konusunda "derhal" harekete geçmeye çağırdı.

Griechenland Mazedonien Flüchtlinge bei Idomeni

Yunan adalarındaki çocuk sığınmacılara virüs engeli 06.04.2020

Koronavirüs yüzünde Yunan adalarındaki çocuk sığınmacıların AB üyesi ülkelere gönderilmesinde ilerleme sağlanamıyor. Politikacılar ve yardım kuruluşları salgının yayılması nedeniyle hızlı davranılması çağrısı yapıyor.

Türkei Küstenwache

Berlin'den Türk sahil güvenliğine 32 milyon euroluk destek 25.02.2020

Alman hükümeti, Yunan adalarına sığınmacı geçişlerini azaltmak için Türk sahil güvenlik birimlerine 32 milyon euroluk mali destek vermeye hazırlanıyor. Sol Parti'den ise tepki geldi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Avusturya'nın başkenti Viyana geçen hafta terör saldırısına hedef olmuştu.

Avusturya'da Müslüman Kardeşler operasyonu

Avusturya'da Müslüman Kardeşler ve Hamas'la bağlantılı olduklarından şüphelenilen kişilerin ev ve işe yerlerine baskın düzenlendi. Baskınlar 60'tan fazla noktaya yapıldı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  