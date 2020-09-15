Ege'de sığınmacıları taşıyan tekne battı

Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan bir teknenin batması sonucu 6 yaşındaki bir çocuk boğularak öldü.

Yunan Sahil Güvenlik sözcüsü Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, iki Yunan Sahil Güvenlik teknesinin 17 sığınmacıyı kurtardığını bildirdi. Sözcü, 7 kişinin ise yüzerek sahile çıkmayı başardıklarını belirtti. Aynı kaynak, Türkiye'nin Ege kıyılarından Sisam'a doğru yola çıkan teknenin Pazar günü battığını kaydetti.

Yunan adalarına geçen sığınmacı sayısı azaldı

Öte yandan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) bu yıl Türkiye'den Ege Denizi'ndeki Yunan adalarına kaçak geçmeye çalışan insan sayısının önemli ölçüde azaldığını açıkladı. UNHCR'den yapılan açıklamada, bu yıl 1 Kasım 2020 tarihine kadar Türkiye'den Yunan adalarına geçen sığınmacıların sayısı 9 bin 247 olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı döneminde 52 bin 553 sığınmacı Türkiye'den Yunan adalarına geçmişti.

Rakamlardaki güçlü düşüşte Yunan Sahil Güvenliği'nin Türkiye ile Yunanistan deniz sınırlarındaki denetimlerini sıkılaştırmasının yanı sıra korona salgını ve Türkiye'de salgınla ilgili alınan kısıtlama kararlarının etkili olduğu belirtiliyor.

dpa/TY,BK

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