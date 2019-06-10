Ege'de sığınmacı teknesi alabora oldu: 7 ölü

Yunanistan'ın Midilli adası açıklarında çok sayıda düzensiz göçmeni taşıyan tekne alabora oldu. Yunanistan sahil güvenliği 57 sığınmacıyı kurtarmayı başarırken, yedi kişinin de cesedine ulaştı. Devlet radyosu ERT, ölenlerin ikisinin çocuk olduğunu kaydetti. Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Türkiye'nin Ayvalık sahilinden Ege Denizi'ne açıldığı bildiriliyor.

BM Mülteci Ajansı'nın açıkladığı rakamlara göre yıl başından bu yana 9 bin 700 sığınmacı Türkiye'den Ege Denizi'ne açılarak, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştı. Açıklamaya göre 2018 yılında da Ege'de 174 göçmen boğuldu ya da kayboldu.

Yunanistan'da 70 bin Suriyeli

Öte yandan Sisam ve Midilli adalarındaki mülteci kamplarında yoğunluk sürüyor. Söz konusu kamplarda kapasitenin fazlası ile aşıldığı ve buralarda aşırı bir kalabalık olduğu belirtiliyor. 2015 ve 2016'daki mülteci krizinde Türkiye'den deniz yoluyla Yunanistan'a bir milyondan fazla sığınmacı geçiş yapmıştı.

Yunanistan'da halihazırda, çoğu Suriyeli yaklaşık 70 bin mülteci bulunuyor.

dpa,epd / TY,ET

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