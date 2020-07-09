 Efsanevi yargıç Ginsburg hayatını kaybetti | DÜNYA | DW | 19.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Efsanevi yargıç Ginsburg hayatını kaybetti

ABD'de efsanevi Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg 87 yaşında hayatını kaybetti. Ginsburg'dan boşalan koltuğa kimin getirileceği tartışma konusu oldu.

Ruth Bader Ginsburg

Ruth Bader Ginsburg

ABD'de Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg 87 yaşında kanserden hayatını kaybetti. Ginsburg, kadınların eşit haklara sahip olması, azınlık hakları ve ayrımcılığın kalkmasını savunan görüşleriyle ABD'de liberal değerlerin önemli simgeleri arasında görülüyordu.

ABD Başkanı Donald Trump Ginsburg'un ölümüyle ilgili bir mesaj yayınladı. Ginsburg'u "bir hukuk devi” olarak tanımlayan Trump, yargıcın görüşleri ve aldığı kararlarla tüm Amerikalılara ve büyük hukuk düşünürlerine "ilham verdiğini” ifade etti. Ginsburg'un ölümünün ardından Washington'da yüzlerce kişi toplanırken Trump, Beyaz Saray ve diğer kamu binalarında bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.

Ginsburg'un ölümünün ardından Washington'da yüzlerce kişi toplandı

Ginsburg'un ölümünün ardından Washington'da yüzlerce kişi toplandı

Ginsburg 9 üyeli Yüksek Mahkeme'de liberal kanadın ön önemli temsilcisiydi. Ölümüyle birlikte mahkemedeki liberal yargıçların sayısı üçe inmiş oldu.

Trump'ın 20 Ocak tarihine kadar devam eden görev dönemi içinde ABD Senatosu'na Ginsburg'dan boşalan koltuk için bir aday önerip önermeyeceği merak konusu. Yüksek Mahkeme'ye muhafazakar bir yargıcın atanması halinde Cumhuriyetçilerin mahkemedeki çoğunluğu daha da perçinlenmiş olacak.

ABD'de Yüksek Mahkeme kürtaj, göç, silah yasası ve ayrımcılık gibi kritik ve tartışmalı konularda son sözü söyleme konumuna sahip.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg

Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg

Cumhuriyetçiler oylamadan yana, Demokratlar "seçimden sonra" diyor

Trump henüz Senato'ya bir aday önerip önermeyeceği konusunda bir açıklama yapmış değil. Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Mitch McConnell ise "Başkan Trump tarafından gösterilen aday ABD Senatosu'nda oylanacaktır” açıklamasını yaptı. Cumhuriyetçilerin 100 sandalyeli Senato'da 53 sandalyesi bulunuyor. Demokratlar ise konunun başkanlık seçimlerinin ardından ele alınmasını savunuyor. Trump'ın seçimlerdeki rakibi Joe Biden “Hiç kuşkusuz seçmenlerin başkanı seçmesi ve başkanın da yargıcı Senato'ya önermesi gerekir” dedi. ABD'de 3 Kasım'da yapılacak seçimlerin ardından başkan 20 Ocak 2021 tarihinde yemin ederek görevine başlayacak.

Ginsburg'un ölmeden önceki sözleri

ABD'de daha önce de benzer bir durum yaşanmıştı. 2016 yılında McConnell liderliğindeki Cumhuriyetçiler eski ABD Başkanı Barack Obama'nın önerdiği bir Yüksek Mahkeme yargıcı adayına Senato'da engel olmuşlardı. Gerekçe olarak da yaklaşmakta olan seçimler gösterilmişti.

Torunu Clara Spera ABD radyo kanalı NPR'e yaptığı açıklamada Ginsburg'un da ölmeden önce yeni başkan göreve gelmeden önce yerine birinin atanmamasını istediğini açıkladı.

1993 yılında Demokrat ABD Başkanı Bill Clinton tarafından Yüksek Mahkeme'ye aday gösterilen Ginsburg ABD tarihinde mahkemede görev yapan ikinci kadın olmuştu.

dpa / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Yüksek Mahkeme'den Trump'a: Obama yargıcı, Bush yargıcı diye bir şey yok

ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı yargıçların taraflı olduğunu öne süren Trump'ı eleştirdi. Trump, kararnamesine ihtiyati tedbir kararı getiren yargıcı "Obama yargıcı" olmakla suçlamıştı.  

Kavanaugh'nun Yüksek Mahkeme üyeliği onaylandı

ABD Yüksek Mahkemesi için Başkan Donald Trump tarafından aday gösterilen ve kendisine cinsel saldırı suçlamaları yöneltilen Yargıç Brett Kavanaugh'nun Yüksek Mahkeme üyeliği Senato'da onaylandı.  

Benzer içerik

USA Washington | Donald Trump während Diskussionsrunde zur Wiedereröffnung der Schulen

Mahkeme: Savcılık Trump'ın muhasebe defterlerini görebilir 09.07.2020

ABD Yüksek Mahkemesi, Manhattan Bölge Savcılığı’nın Başkan Donald Trump’ın maliye ve vergi kayıtlarını görebileceğine hükmetti.

Nicolas Maduro

İngiltere Venezuela'nın altınını Maduro'ya vermiyor 02.07.2020

Britanya'da Yüksek Mahkeme, Venezuela'nın İngiltere Merkez Bankasında saklanan 2 milyar dolarlık altınının Venezuela lideri Maduro'ya verilmemesine hükmetti.

USA TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber

Kamala Harris: İlklerle dolu bir hayat 12.08.2020

ABD’de Demokratların başkan adayı olmaya hazırlanan Joe Biden, yardımcısı olarak Kamala Harris’i seçtiğini duyurdu. Peki, Biden seçildiği takdirde ülkenin ilk kadın ve siyah başkan yardımcısı olacak Harris kim?

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ARŞİV

Libya'da petrol üretiminde Hafter engeli aşıldı

Libya'da petrol kuyularını ocak ayından bu yana abluka altında tutan Hafter, petrol üretim ve ihracatına yeniden başlanmasını kabul etti. Hafter'in açıklaması Serrac'ın görevden ayrılacağını duyurmasının ardından geldi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  