  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Aşırı sıcaklar
Türkiye ekonomisi
NATO - Türkiye İlişkileri
GöçTürkiye

EFJ'den Schengen eleştirisi: Türklere ayrımcılığa son verin

2 saat önce

Avrupa Gazeteciler Federasyonu, Schengen ülkelerinin Türklere yönelik vize uygulamalarını eleştirerek "önyargı ve ayrımcılığa son verin" çağrısı yaptı. Başvurularda ret oranlarının yüzde 50'ye yükseldiği belirtildi.

https://p.dw.com/p/4U178
Fotoğraf: Nikolai Sorokin/Zoonar/picture alliance

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Schengen ülkelerinin Türk gazetecilere yönelik vize uygulamalarını sert şekilde eleştiren bir açıklama yayımladı. Türk gazetecileri ve vatandaşlarının Schengen Bölgesine dahil 27 ülkeye vize başvurularında giderek artan sınırlamalara maruz kaldığına işaret eden EFJ, vize uygulamalarındaki "sistematik engeller"den ciddi endişe duyduğunu belirtti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) verilerine atıfta bulunan EFJ, vize başvurularıyla ilgili incelemelerin sıkılaştırıldığını ve randevu alma sürecinde bile uzun bekleme süreleri yaşandığını kaydetti.

"Ret oranı yüzde 50'ye yükseldi"

Vize başvurularında ret oranının 2022'de yüzde 15 iken 2023'te yüzde 50'ye yükseldiğine dikkat çeken EFJ, "AB'ye üye ülkelerin Türk gazetecilerin vize başvurularına yönelik sistematikleştiği iddia edilen engellemelerden ciddi endişe duymaktayız. İş için sıklıkla yurt dışına seyahat eden gazetecilere sadece kısa süreli vizeler verildiğini ve bu suretle gazetecilerin her seferinde yeniden vize başvurusu yapma zorunda bırakılmalarını gözlemlemek alarm vericidir. Bu külfetli ve mali açıdan sürdürülebilir olmayan durumun ele alınması gereklidir" açıklamasını yaptı.

"Fiili vize ambargosu"

EFJ Başkanvekili Mustafa Kuleli, "Schengen ülkelerinden, gazetecilere uygulanan bu fiili vize ambargosunu sona erdirmelerini talep ediyoruz. Diplomatik temsilcilikleri, Türkiye'den gazetecilere yönelik önyargılı ve ayrımcı yaklaşımlarını düzeltmeye çağırıyoruz. Bu önyargılar, muhabirlerin meslekî sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri önünde engel teşkil etmektedir" dedi.

EFJ açıklamasında, vize başvurusu reddedilen gazeteciler arasında spor spikeri Sinem Ökten'in adı sayıldı. Daha önce Avrupa ülkelerine iş için 50-60 kez gittiğini ifade eden Ökten'in geçen yıl önce Almanya ve ardından Fransa'ya yaptığı vize başvurularının reddedildiğine yer verildi.

DW/BK,ETO

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

2023'te 26 binden fazla Türk Avrupa'ya iltica başvurusu yaptı

2023'te 26 binden fazla Türk Avrupa'ya iltica başvurusu yaptı

Bu yıl şu ana kadar 26 binden fazla Türk vatandaşının Avrupa ülkelerine iltica başvurusu yaptığı bildirildi. En fazla vize başvurusu yapan ülke ise Türkiye oldu.
Politika21 Haziran 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

HSK'dan Yargıçlar Sendikası Başkanına isteği dışında atama

Hukuk ve Adalet1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Tahıl Koridoru Anlaşması uzatılmayınca neler olacak?

Tahıl Koridoru Anlaşması uzatılmayınca neler olacak?

Gıda güvenliği11 saat önce
Griechenland Feuer auf Lesbos

Küresel ısınma: Orman yangınlarıyla nasıl mücadele ediliyor?

Küresel ısınma: Orman yangınlarıyla nasıl mücadele ediliyor?

İklim12 saat önce
Dolar ve Euro banknotları

Körfez sermayesi dış kaynak ihtiyacına çözüm olabilir mi?

Körfez sermayesi dış kaynak ihtiyacına çözüm olabilir mi?

Ekonomi14 saat önce
Türkei Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine Frau fliegen nach Saudi-Arabien ab

Erdoğan ekonomik beklentilerle Körfez yolcusu

Erdoğan ekonomik beklentilerle Körfez yolcusu

Politika16 Temmuz 2023

Hollywood grevde

Hollywood grevde

Sanat15 Temmuz 2023

15 Temmuz'a ilişkin yanıt bekleyen sorular

15 Temmuz'a ilişkin yanıt bekleyen sorular

Politika15 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön