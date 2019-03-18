Edirne'ye göçmen akını

Türkiye'de yaşayan çoğunluğu Afganistan ve İran kökenli yüzlerce göçmen, sosyal medyada, "Türkiye sınır kapılarını açacak" söylentileri üzerine Yunanistan'a toplu halde yürüyerek geçmek için Edirne'ye akın etti.

Güvenlik güçlerinin kent girişinde otogar ve tren garında yaptığı operasyonlarda 3 gün içinde 950 göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler Edirne Göç İdaresi'nde yer kalmadığı için işlemlerinin ardından civar bölgelerdeki göç idarelerine gönderiliyor.

2015'te 10 gün beklemişlerdi

Benzer bir durum 2015'te de yaşanmıştı. Edirne'de 2015 yılında sınır kapılarının açılıp, Almanya'nın göçmen kabul edeceğini kulaktan kulağa yayan binlerce göçmen, Edirne'ye TEM yolundan yürüyerek gelmişti. Burada 10 gün yol kenarında çadır kurup bekleyen ve sınır kapısına yürüyen göçmenler daha sonra polis ve jandarma ekipleri tarafından ikna edilerek istedikleri illere otobüslerle gönderilmişti.

Geri Kabul Anlaşması 3. yılında

AB ve Türkiye arasında imzalanan Mülteci Geri Kabul Anlaşması 18 Mart'ta üçüncü yılını doldurdu. Anlaşma, Yunan adalarına çıkan mülteci adaylarının, başvurularının kabul edilmemesi durumunda Türkiye'ye iadelerini öngörüyor. Karşılığında da AB Türkiye'deki mülteciler için mali yardımda bulunmayı ve Suriyeli mültecileri yasal yollardan kabul etmeyi taahhüt ediyor.

Almanya ve AB bu anlaşmanın yardımıyla Avrupa'ya gelen mülteci sayısının önemli oranda azalması umuyor.

DHA,DW,MK/AÜ

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