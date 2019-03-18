 Edirne′ye göçmen akını | TÜRKİYE | DW | 07.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Edirne'ye göçmen akını

"Sınırlardan geçişe izin verileceği" şeklindeki sosyal medya paylaşımları üzerine yüzlerce göçmen Edirne'ye akın etti. AB'ye topluca girmeye hazırlanan 950 göçmen güvenlik ekiplerince yakalandı.

default

Türkiye'de yaşayan çoğunluğu Afganistan ve İran kökenli yüzlerce göçmen, sosyal medyada, "Türkiye sınır kapılarını açacak" söylentileri üzerine Yunanistan'a toplu halde yürüyerek geçmek için Edirne'ye akın etti.

Güvenlik güçlerinin kent girişinde otogar ve tren garında yaptığı operasyonlarda 3 gün içinde 950 göçmen yakalandı.

Türkei Griechenland Migranten vor EU Grenze

Yakalanan göçmenler Edirne Göç İdaresi'nde yer kalmadığı için işlemlerinin ardından civar bölgelerdeki göç idarelerine gönderiliyor.

2015'te 10 gün beklemişlerdi

Benzer bir durum 2015'te de yaşanmıştı. Edirne'de 2015 yılında sınır kapılarının açılıp, Almanya'nın göçmen kabul edeceğini kulaktan kulağa yayan binlerce göçmen, Edirne'ye TEM yolundan yürüyerek gelmişti. Burada 10 gün yol kenarında çadır kurup bekleyen ve sınır kapısına yürüyen göçmenler daha sonra polis ve jandarma ekipleri tarafından ikna edilerek istedikleri illere otobüslerle gönderilmişti.

Geri Kabul Anlaşması 3. yılında

AB ve Türkiye arasında imzalanan Mülteci Geri Kabul Anlaşması 18 Mart'ta üçüncü yılını doldurdu. Anlaşma, Yunan adalarına çıkan mülteci adaylarının, başvurularının kabul edilmemesi durumunda Türkiye'ye iadelerini öngörüyor. Karşılığında da AB Türkiye'deki mülteciler için mali yardımda bulunmayı ve Suriyeli mültecileri yasal yollardan kabul etmeyi taahhüt ediyor.

Almanya ve AB bu anlaşmanın yardımıyla Avrupa'ya gelen mülteci sayısının önemli oranda azalması umuyor.

DHA,DW,MK/AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye üzerinden AB'ye geçişlerde artış

Türkiye üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine geçen sığınmacıların sayısı 2018’de bir önceki yıla oranla yüzde 22 arttı. (26.01.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

İstanbul’da yaşayan göçmenlerin geçim mücadelesi  

Benzer içerik

Rückführung der Flüchtlinge in die Türkei

Ankara-AB hattındaki mülteci anlaşması nasıl ilerleyecek? 18.03.2019

Türkiye ile AB arasında imzalanan geri kabul anlaşması üçüncü yılında "siyasi anlaşmazlık" sancısı çekiyor. Ankara AB’nin mültecilere yardım konusunda Türkiye’yi yalnız bıraktığını düşünüyor.

Türkische Flagge in Flüchtlingslager

Kimlik krizi ve radikalleşme kıskacında Suriyeli gençler 29.03.2019

Türkiye’deki Suriyeli çocuk ve gençler kültürel kimlik, istihdam ve eğitimle ilgili sorunlar yaşıyor. Okula gitmeyen gençlerin sayısı 1 milyonu aştı. Uzmanlara göre bu gençlerin radikalleşme riski daha fazla.

Türkei Griechenland Abschiebung von Flüchtlingen

AB geçen yıl Türkiye'den 7 bin Suriyeli mülteciyi aldı 04.03.2019

AB ile Türkiye arasında imzalanan geri kabul anlaşması uyarınca 2018 yılında 5 bin sığınmacı Yunanistan'ı gönüllü olarak olarak terk ederken, 322 sığınmacı ise Türkiye'ye sınırdışı edildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Edirne'ye göçmen akını

"Sınırlardan geçişe izin verileceği" şeklindeki sosyal medya paylaşımları üzerine yüzlerce göçmen Edirne'ye akın etti. AB'ye topluca girmeye hazırlanan 950 göçmen güvenlik ekiplerince yakalandı.  

FOTO-GALERİ

Eröffnung Wonderland Eurasia Ankara Erdogan (Reuters/Presidential Press Office)

Erdoğan Ankapark'ın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Wonderland Eurasia" ismiyle de bilinen Ankapark'ın açılışını gerçekleştirdi. İnşaatı pek çok kez durdurulan parkı kurma fikrini ise Melih Gökçek ortaya atmıştı.  